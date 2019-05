von Simona Ciubotaru

Man sieht sie oft auf den alten Gemälden. Sie sehen zart aus und schmücken die Kleider der Reichen, vor allem aus der Barockzeit: Spitzen. Die genaue Bezeichnung wäre Klöppelspitzen und ihren Ursprung vermutet man in Italien des 16. Jahrhunderts. Von dort aus soll die Technik zunächst nach Spanien oder in die spanischen Niederlande und danach nach Frankreich gelangt sein.

Ursprünge im 16. Jahrhundert

Auf deutschem Gebiet wurden die ersten Klöppelspitzen bereits im 16. Jahrhundert im Erzgebirge nachgewiesen. Barbara Uthmann soll dort als Verlegerin maßgeblich an der Verbreitung des Klöppelns gewesen sein. Nach Überlieferungen habe sie sogar bis zu 900 Frauen mit Aufträgen versorgt.

Beliebtes Accessoire

Die traditionellen Regionen waren in Deutschland das Erzgebirge, das östliche Niedersachsen und Franken. Klöppelspitzen gab es in verschiedenen Formen: als Meterware, Einsätze und Deckchen, Kanten, als Bilder, aber auch als Schmuckelemente und Accessoire in der Mode.

In der Heimat gelernt

Ähnliche Arbeiten konnte man im Schönwälder Eschle nun bei einer vom Verein Sozialer und kultureller Treffpunkt Schönwald (SKT) organisierten Veranstaltung anschauen und anfassen. Die Sächsin Mona Becker, die inzwischen im Schwarzwald lebt, hat das alte Handwerk in ihrer Heimat gelernt.

Seit über 20 Jahren praktiziert und unterrichtet sie das Klöppeln. Im Eschle zeigte sie den Interessenten ihre Kunstfertigkeit und erklärte die Grundlage des Handwerkes.

Ohne Klöppelsack geht gar nichts

Um die luftigen und äußerst zarten Spitzen anzufertigen, braucht man den Klöppelsack mit Klöppeln – das sind Holzstäbchen – Faden, Klöppelnadeln und selbstverständlich eine gute Feinmotorik der Hände.

Die Anleitung heißt Klöppelbrief

Denn nach einem komplexen Muster, Klöppelbrief genannt, solch ein feines Gewebe mit Drehen, Kreuzen und Verknüpfen fertigzustellen, ist gar nicht so einfach. Um die zehn Unterrichtsstunden brauche man, bis man ein ganz einfaches Muster bearbeiten kann – und für manche Arbeit hat Mona Becker schon um die 700 Nadeln gebraucht.