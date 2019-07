von Hans-Jürgen Kommert

Beim Königsschießen am Sonntag war bei Regenwetter wohl etwas die Luft raus – nur mehr 85 Männer und Frauen bewarben sich mit einem Schuss aus stets demselben Kleinkaliber-Gewehr um die Krone respektive Kette des Dorfschützenkönigs.

Sandra Bühler setzte den drittbesten Schuss auf die Königsscheibe, Renate Mai kam auf den Silberplatz. Aber die neue Dorfschützenkönigin Sabrina Haberstroh zeigte einmal mehr der Männerwelt, dass wohl die Frauen besser treffen, denn in den vergangenen Jahren hatte das Dorf zumeist Schützenköniginnen.

Kurkapelle mit eigenem König

Einen internen Schützenkönig schoss einmal mehr der Musikverein Kurkapelle Schönwald aus. Die Besetzung des königlichen Kabinetts sei dabei geschlechterneutral. Sie haben mit Barbara Bruker-Wernet mal wieder eine Schützenkönigin. Erster Ritter ist Thomas Schreiber, zweiter Ritter Heike Renner. Katja Kern wurde Schützenprinzessin, während Carmen Schreiber als Prinz durchging.

Bei den Jugendlichen schossen 18 Kinder mit dem aufgelegten Luftgewehr. Die Meisterserie entschied in diesem Jahr Milena Pfaff für sich, Platz zwei ging an Emily Fautz, Dritte wurde hier Mia Schlaps. Beim Glücks-Blattl, bei dem der beste Zehner zählt, hatte Finley Kopp die Nase vorn, Tim Reichle wurde Zweiter, Emily Fautz belegte in diesem Jahr Platz drei.

Den Damenpokal bekam die zweite Garnitur der Musikerinnen (380) überreicht vor der ersten Mannschaft der FC-Damen (379) und den Golden Girls (378). Beste Einzelschützinnen waren Andrea Kammerer (99/96) vor Ramona Fehrenbach (99/92) und Theresa Kern (98/95).

Siegesserie

Bei den Schönwälder Vereinen gab es nach einer Siegesserie über die vergangenen Jahre endlich mit dem FC Schönwald 1 wieder mal einen neuen Gewinner (383), deutlich vor dem Musikverein (379) und Musik 3 (378). Die besten Einzelschützen waren dabei Dominik Fichter (98/94), Peter Gehring (98/92) und Timo Fehrenbach (98/91).

Der Wanderpokal der Betriebe und Interessengruppen ging in diesmal an Firma Koepfer 1 (386), die Mannschaft Wissebe belegte mit 382 (363) Ringen vor der Gruppe Die Einwanderer (382/347) Platz zwei. Die besten Einzelschützen waren Florian Fehrenbach (100) vor Michele Vullo (98) und Andrea Reichle (98), die erst in der zweiten Deckserie geschlagen war.

676 schießen mit

Insgesamt beteiligten sich 168 Mannschaften und 676 Schützen an den verschiedenen Wettbewerben, mehr als 13 600 Schuss wurden dabei abgegeben.

Die Meisterserie des Jedermannschießens mit vielen Sach- und Geldpreisen ging in diesem Jahr an Manuel Mai, Platz zwei erschoss sich Stefanie Mai und auch der dritte Platz blieb in Schönwald – der ging an Andreas Pfaff. Das Glücks-Blattl entschied Bernd Janssen (Bräunlingen für sich vor Clemens Faller (Gütenbach), Platz drei ging an Anita Bärmann aus Furtwangen.