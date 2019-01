von Hans-Jürgen Kommert

Eine recht lange Fasnetsaison liegt vor den Narren aus Schönwald. Der „närrische Fahrplan“ hat es in sich. Nach dem großen Häsabstauben, das am 6. Januar gemeinsam mit allen Hästrägern des Dorfes gefeiert wurde, herrscht zunächst einmal relative Ruhe.

Erst am 26. Januar geht es für den Hirtebue weiter – mit einer Fahrt nach Burgberg, wo die Bettelwieber in der Schulsporthalle ihren Rucksackball feiern. Das geplante Jubiläumsfest der Burghex Tryberg findet zum Bedauern der Narren nun doch nicht statt, wie zu erfahren war. Da seien die bürokratischen Hürden wohl zu hoch gewesen. Daher wird es in Schönwald nun am 2. und 3. Februar ein Probenwochenende für den Zunftabend geben.

Am 9. Februar geht es gemeinsam mit der Jugendkapelle Schönwald zum Kindernarrentreffen nach Eisenbach. Bereits um 11.30 Uhr fährt der Bus ab. Am 17. Februar geht es für die Hirtebuebe sogar schon um 10.30 Uhr los mit dem Bus nach Bad-Dürrheim los, um dort am Jubiläumsumzug der Urviecher teilzunehmen.

Am 19. Februar wird die Uhrmacher-Ketterer-Halle dekoriert, am 21. findet die Generalprobe für den Zunftabend statt, der dann am 23. Februar für leere Straßen im Dorf sorgen wird. Am gleichen Tag wird auch das Narrenblättle verkauft. Hier freut sich noch die Zunft auf viele Beiträge, entweder per Email, direkt auf der Homepage oder handgeschrieben im Briefkasten an der Bäckerei Tritschler.

Spektakuläres und Mega-Partys

Am 27. Februar findet wieder der spektakuläre Weihersprung des Weiherma statt. Am Schmutzigen Donnerstag findet ab 14.30 Uhr der Kinderumzug von der Amselstraße bis zur Uhrmacher-Ketterer-Halle statt – nicht ohne das Rathaus im Sturm zu nehmen und nebenbei die „Fasnet“ am Hallenbad aufzuhängen. Der Freitag gehört wie immer den FC-Hexen, die ihre berühmte Mega-Hexenparty in der Uhrmacher-Ketterer-Halle feiern.

Am Fasnetsonntag, 3. März, gibt es einen großen Umzug von der Amselstraße zur Festhalle – mit Prämierung der besten Ideen. Am Rosenmontag geht es nach Stühlingen. Abfahrt des Busses ist um 10 Uhr. Am Dienstag, 5. März, ist das Verbrennen der Fasnet vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle und die närrische Zeit endet. Manche Vereine treffen sich zum Kehraus beim Herings- oder Schneckenessen.