Schönwald vor 3 Stunden

Der Schönwälder Kleidermarkt braucht noch fleißige Hände

Der nächste Kleidermarkt findet am Dienstag, 17. September, von 14.30 bis 17 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle statt. Die Arbeitsgemeinschaft bietet dann wieder Secondhand-Ware für Kinder an.