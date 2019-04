von Simona Ciubotaru

Zur Fastenzeitbesinnung wurden beim Seniorenkreis Schönwald gemeinsam christliche Lieder gesungen. Und unter dem Titel „Die Schöpfung als Symbol! Was Tiere über uns und unser Verhalten verraten“ hielten Mathilde Maier und Roswitha Rombach einen Vortrag über den Hahn.

Die Symbolik des Hahns wurde aus theologischer, linguistischer und sozialrelevanter Sicht erläutert. Für die Christen bleibe der Hahn mit der Figur des Apostels Petrus verbunden, der Jesus verleugnete. Der Theologe Schalom Ben-Chorin habe die Frage analysiert, warum Jesus das Gleichnis vom Hahn gewählt hatte, und fand die Antwort in der ersten Benediktion im jüdischen Morgengebet. Darin wird der Hahn erwähnt, dem Gott die Einsicht verliehen hat, zwischen Licht und Finsternis zu unterscheiden.

Somit wurde das mutige, kämpferische und wachsame Geschöpf in seinen positiven Eigenschaften zum Sinnbild der Wachsamkeit und Umkehr. „Der Hahn kündet das Ende der Finsternis an, unter deren Mantel Verbrechen geschehen und der Teufel sein Unwesen treibt“, trug Mathilde Meier vor. „Seine Wächternatur machte ihn schon in den frühen Zeiten zum Götterattribut.“ Er sei wegen seiner Kampfbereitschaft neben den Kriegsgott Mars und den Krankheitsüberwinder Asklepios gestellt worden, als Sonnenverkünder gehörte er zu Apollon. „Von hier aus war es ein kleiner Schritt bis zu jener christlichen Deutung, die im Hahn ein Symbol des auferstandenen Jesus sieht, der sogar die Todesnacht beendete.“ Darum sei auf frühchristlichen Sarkophagen der Hahn ein beliebtes Symbol gewesen, später auf den Kirchturmspitzen, als Sturmwarnung für die Menschen.

Heute eher negatives Symbol

Heutzutage sei jedoch diese Symbolik im Bewusstsein der Leute verblasst. Man finde den Hahn eher im negativ belegten Sprachgebrauch, wie „Mir schwillt der Kamm“ oder „Da kräht kein Hahn mehr nach“, was auf unsoziales Verhalten oder unsaubere Geschäfte hinweise.

Durch den Ausdruck „Hähne auf dem fremden Mist“ seien Leute bezeichnet worden, die das Privatrecht anderer missachten. Die Redewendung über eitle Männer, „wie der Hahn im Korb“ dürfte schon eher allen bekannt sein. Der Hahn sei in anderen Kulturen sogar zum Handlanger der Finsternis geworden, indem schwarze Hähne bei „schwarzen Messen“ geopfert wurden.

Im guten Sinne, sagte Mathilde Meier, „macht uns der Hahn Mut, uns dem Licht zuzuwenden, die Herausforderungen eines neuen Tages anzunehmen und selbst zu tapferen Kündern der Wahrheit zu werden.“