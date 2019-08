von Hans-Jürgen Kommert

Auch 2020 gibt es wieder viele größere und kleinere Festivitäten in Schönwald. Die erste Terminplanung für das nächste Jahr steht. Weil aber längst nicht alle Vereine jetzt bei der Besprechung dabei waren, werden sich Terminüberschneidungen auch 2020 nicht völlig vermeiden lassen.

Sehr frühzeitige Absprache nötig

Wegen der für die Gemeinde lukrativen Vermietungen der Uhrmacher-Ketterer-Halle für Hochzeiten und andere private Feiern steht die Terminabstimmung seit dem vergangenen Jahr sehr frühzeitig an.

Spaß und Abkühlung im Sommer: die Poolparty der Rettungsschwimmer. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Beginnen soll das Jahr wie immer: Alphornbläser und Böllerschützen laden wieder ein zum Neujahrsschießen am 1. Januar. Im nächsten Jahr testet die Narrenzunft etwas Neues: Bereits am 5. Januar eröffnen die Fasnetsvereine vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle die fünfte Jahreszeit, die im kommenden Jahr wieder etwas kürzer ist. Das Wintercamp findet vom 23. bis 26. Januar statt.

Heiße Fasnets-Phase

Der Zunftabend der Hirtebuebe eröffnet die heiße Fasnets-Phase am 15. Februar, die folgende Woche steht dann ganz im Zeichen der Fasnet: Am 19. Februar der Weihersprung, tags drauf der Kinderumzug, am 21. der Hexefridig, am Sonntag folgt der Fasnetumzug und am 25. Februar bedeutet die Verbrennung der Fasnet mit Kehraus das Ende der närrischen Zeit.

Hornschlittenrennen und Cego-Turnier

Am 4. März hoffen die Hornadler auf Schnee, da das Hornschlittenrennen ansteht. Am 16. März will die Arbeitsgemeinschaft Kleidermarkt wieder Kleider verkaufen. Ein Kindergartenfest mit einem Musikprojekt ist am 29. März geplant. Am 10. April ist Karfreitag, da wartet das Cego-Turnier des FC Schönwald, ebenso das Ostereiersuchen der Tourist-Information am Ostersonntag. Die Woche vom 20. bis zum 24. April gehört der Umwelt.

Endlich wieder ein Maibaum

Der Maibaum soll nach zwei Jahren Pause am 1. Mai aufgestellt werden, am 17. Mai feiert die Schule ein Fest. Zu Christi Himmelfahrt am 21. Mai ist erneut der Vatertagshock der Alphornbläser, die auch wieder Abendkonzert egeben – die Termine sind stets am Mittwoch geplant. Das Pfarrfest ist auf den 21. Juni terminiert. Am 28. Juni plant die Feuerwehr ihr Sommerfest.

Kreistrachtentreffen und Poolparty

Das zweite Halbjahr beginnt mit einer Feier zum 35. Geburtstag des Heimatvereins am 12. Juli, verbunden mit einem Kreistrachtentreffen. Die Poolparty der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) soll am 19. Juli steigen. Der Musikverein Kurkapelle feiert sein Sommerfest auf der Escheck vom 24. bis zum 26. Juli. Die Schützenwoche dauert vom 27. Juli bis zum 2. August.

Die Alphornbläser tragen übers Jahr verteilt zum Geschehen in der Gemeinde bei, so auch bei ihrem Vatertagshock. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Die CDU plant am 6., 13. und 20. August ihre Nachtwanderungen, am 8. und 9. August steht das Schanzenfest im Mittelpunkt, während am 30. August bereits wieder das Ende der Freibadsaison mit der bekannten Modellbauschau naht.

Feldmesse und Gemeindefest

Die Arge Kleidermarkt lädt zum Stöbern am 15. September ein. Am 17. September findet die Einschulungsfeier statt. Am Sonntag 20. September, feiert der Heimatverein die Feldmesse an der Hubertuskapelle, am 27. findet das evangelische Gemeindefest statt. Der 11. Oktober gehört dem CDU-Altennachmittag, die Feuerwehr hat ihre Hauptprobe am 17. Oktober, am Sonntag, 18. Oktober, feiern die Fußballer ihr Kilwifest. Am letzten Oktobersonntag ist das Herbstfest der Pfarrgemeinde.

Kleintierzüchter und Königsschießen

Am 8. November locken die Schau der Kleintierzüchter sowie das Königsschießen der Schützen, während am 27. November der Weihnachtsmarkt in die Gemeinde lockt. Am 29. November ist der Seniorennachmittag des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), am 5. Dezember der Jahresabschluss des Fußballclubs. Am 12. Dezember feiern die Schützen ihre Königsfamilie bei der Jahresabschlussfeier.

Am Heiligabend wird das Krippenspiel aufgeführt, das Jahreskonzert gestaltet die Kurkapelle wie immer am zweiten Weihnachtsfeiertag. Sportlich geht das Jahr mit einem Skispringen am 28. Dezember und einem Langlauf am 30. Dezember zu Ende.