von Hans-Jürgen Kommert

Einen Zwischenbescheid hat die Gemeinde Schönwald erhalten: Die Bundesförderung für den Breitbandausbau der weißen Flecken auf der Landkarte, die vor allem die Außenbereiche betrifft, wurde kürzlich übergeben. Vorläufig sind es 2,6 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Noch stehe die komplementäre Förderung aus Landesmitteln aus, worauf Bürgermeister Christian Wörpel hinwies. Auch aus dem Topf der Landesmittel zur Förderung des Breitbandausbaues sollen in diesem Jahr 1,1 Millionen Euro kommen.

„Damit kann es losgehen, vor allen Dingen in den Außenbereichen. Teilweise haben wir ja bereits Leerrohre verlegt, verknüpft mit anderen Maßnahmen“, erklärte Wörpel in der Gemeinderatssitzung. Zudem konnte er für den Haushalt des Hoheitsbereichs grünes Licht seitens der Kommunalaufsicht geben, bereits am 18. Februar habe das Landratsamt den Haushalt freigegeben. Bei den Eigenbetrieben gebe es Nachbesserungsbedarf, da seien einige weitere Schritte notwendig, gab er an.