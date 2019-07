In Schönwald ist wieder ein Workshop für geistliche Chormusik gestartet. Rund 40 Sänger, hauptsächlich aus Frankreich, haben sich zusammengefunden, um bis zum 9. August ein Konzert einzustudieren.

Straßburger lebt heute gerne in Schönwald

Initiator dieses Workshops ist der Wahl-Schönwälder Dominique Sourisse aus Straßburg. Der Orchester-Chef studierte an der Universität Paris-Sorbonne und am nationalen Musik-Konservatorium Paris. Bis im Jahr 2015 organisierte Dominique Sourisse diesen Workshop immer in Südfrankreich. Da es ihm seine Wahlheimat Schönwald aber sehr angetan hat, entschloss er sich dafür, den Workshop nun in Schönwald abzuhalten, mittlerweile zum vierten Mal.

Der musikalische Leiter Dominik Sourisse beim Abschlusskonzert 2017. | Bild: Tourist-Info

Bürgermeister Christian Wörpel zeigte sich bei der Begrüßung der Teilnehmer in der Uhrmacher-Ketterer-Halle hoch erfreut, dass der Workshop wieder in Schönwald stattfinden kann.

Vor Ort rundum betreut

Große Unterstützung erfahren die Teilnehmer von der Schönwälderin Ruxandra Fürtjes, welche nicht nur als Dolmetscherin zur Verfügung steht. Sie ist für die Gruppe auch eine Art „Mädchen für Alles“ und kümmert sich um das Wohlergehen der Akteure während des fast 14-tägigen Aufenthalts.

Musik von Cherubini und Beethoven

Auf dem Programm des diesjährigen Workshops für geistliche Chormusik steht das Requiem in C-Moll von Luigi Cherubini sowie von Ludwig van Beethoven die Trauer-Kantate und der Elegische Gesang.

Höhepunkt des Workshops ist ein Konzertabend in der katholischen Kirche St. Antonius am Freitag, 9. August, um 20 Uhr, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Am Tag davor, am Donnerstag, 8. August, wird der Chor um 19 Uhr in der Lorenzkirche in St.Georgen gastieren. Zu beiden Konzerten ist der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.