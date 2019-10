von Hans-Jürgen Kommert

Der kleine Igel begrüßte die Senioren des Schönwälder Altenwerks aufs Herzlichste beim jüngsten Seniorennachmittag. Dazu kamen auch die Gastgeber um Roswitha Rombach und Mathilde Maier. Letztere zeichnet auch für die netten Igel verantwortlich.

Alles schön herbstlich dekoriert

Auch sonst hatten die Macher alles schick herbstlich dekoriert – sogar der improvisierte Altar zeichnete sich durch sein herbstliches Gewand aus. Denn schließlich lautete das Motto jahreszeitbedingt „Erntedank“. Doch zunächst gab es für die Männer und Frauen Kaffee und Hefezopf.

Atmosphäre soll familiär bleiben

Nurmehr etwa 25 Senioren waren es diesmal, so manchen hatte man schon länger nicht mehr begrüßen dürfen. „Wir haben hier eine schöne, familiäre Atmosphäre, die nicht verloren gehen sollte“, betonte das Duo. Roswitha Rombach und Mathilde Maier hatten den Senioren einiges zu bieten. Sie hatten sich Gedanken über den Erntedank mit seinen Facetten gemacht. Er werde seit Jahrtausenden in vielen Kulturkreisen begangen.

Dank hat mit dem Herzen zu tun

Bei den Kirchen sei es meist am ersten Sonntag im Oktober, dass dem Herrn für die Gaben gedankt werde. Brot und Wein aber stünden bei der Kirche immer im Mittelpunkt, weil sie auf die Verbindung zu Jesus deuten. Dank habe mit dem Herzen, dem inneren Mittelpunkt zu tun.

Gabentisch in fünf Kreise eingeteilt

In fünf Kreise eines Mandalas hatten sie den Gabentisch eingeteilt: Der erste Kreis beschäftigte sich mit der Schöpfung im Allgemeinen. Besonders bei Ausflügen und Besuchen der Senioren werde ihnen die Schönheit und Vielfalt der Schöpfung bewusst. Den zweiten Kreis hatten die Frauen dem Thema Nahrung gewidmet. Gott gebe alles, was man zum Leben brauche – so möge man an einen liebevoll gedeckten Tisch denken.

Frohe und besinnliche Stunden

Die Menschen im Umfeld sind Teil des dritten Kreises. Man denkt an frohe und besinnliche Stunden im Kreise von Freunden, aber auch solchen Menschen, die man neu kennenlernt. Sich gegenseitig verwöhnen, Achtung voreinander lernen, Geduld und Rücksichtnahme üben – das sei Wille des Herrn.

Christlicher Bezug

Die Beziehung zu Gott ist im vierten Kreis dargestellt, Dank gilt dem Heiligen Geist, der die Menschen verbindet und stärkt – und der zum innersten, zum fünften Kreis führt. Hier symbolisiert die leuchtend helle Kerze den Christus. Er weise auf alles hin, in ihm sei Gott der Welt und den Menschen erschienen. Im Erntedank werde dem Menschen in besonderer Weise bewusst, dass der Herr täglich für seine Kinder sorgt, betonten die beiden Frauen.

Gebete, Lieder und ein Gedicht

Untermalt von vielen, passend zum Erntedank ausgewählten Liedern lobten die Senioren den Herrn. Und auch die Besinnung kam wie immer nicht zu kurz, so dass eine gewisse Entschleunigung den älteren Menschen mehr Ruhe in den Alltag brachte. Gebete und Lieder, aber auch nachdenkliche Gedichte wie „Herbst-Zeit“ von Hanni Neubauer sorgten für eine besinnliche Stunde und auch ein Hören auf den Herrn.