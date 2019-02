von Simona Ciubotaru

In Anwesenheit von vielen Künstlern und Kunstinteressierten aus der Region eröffnete der Maler und Bildhauer Bernhard Läufer eine Bilderausstellung im Eschle, dem Zentrum des Vereins Sozialer und kultureller Treffpunkt Schönwald (SKT). Umrahmt wurde sein Diskurs über seinen Werdegang und die Entstehung der ausgestellten Arbeiten von Christoph Häusele auf dem E-Piano, der eigene Kompositionen spielte.

Vieles beim Restaurator gelernt

Bernhard Läufer wurde in Freiburg geboren und fing bereits sehr früh an, zu zeichnen und zu malen. Solides Handwerk, das jedem Talent den Selbstausdruck und Entfaltung überhaupt ermöglicht, erlernte Läufer während der Schulzeit bei einem Restaurator, der ihn mit verschiedenen Techniken der Freskenrestauration und Blattvergoldung von Barockstatuen vertraut machte.

Studium der Kunsterziehung

„Diese Techniken helfen mir auch heute“, so Läufer, der später Kunsterziehung und Deutsch an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe studierte. Bei der künstlerischen Ausbildung lagen seine Schwerpunkte auf der Aquarellmalerei, der Zeichnung und der Druckgrafik und lange Zeit war seine Malerei nur gegenständlich.

Umzug 1988 nach Schönwald

1988 zog die Familie Läufer nach Schönwald um, wo der Künstler und Pädagoge in der Schule vor Ort als Lehrer und später als Rektor tätig wurde. Der Umbruch in seiner Kunst kam auf langen Umwegen. Es war der Schritt von der konkreten Malerei zum abstrakten Ausdruck der Seele. Zu der heutigen Explosion von Licht und Farbe in Bildern, welche, dreidimensional und meditativ wirkend, in einer aktiven Interaktion mit ihrem Betrachter etwas mit ihm machen. Sie sind wie eine Pforte zu einer anderen Welt, die des Inneren, zum großen Geheimnis unseres Wesens.

Christoph Häusele spielt für die Gäste eigene Kompositionen vor. Diese sind wie eine Reise durch eine sonnige Landschaft: Entspannen, offen bleiben, Ziel und Zeit nicht wichtig. | Bild: Simona Ciubotaru

Geburtstagsgeschenk stellt die Weichen neu

Man sagt, dass hinter jedem bedeutenden Menschen ein starker, fördernder Lebenspartner stecken würde. Es war seine Familie, die Bernhard Läufer zum 40. Geburtstag einen Steinbildhauereikurs in Frankreich schenkte. Ab diesem Moment entwickelte sich der Maler zum Bildhauer, der sich dezidiert in abstrakten Formen ausdrückte. Es folgten 20 erfolgreiche Jahre, viele Ausstellungen, Experimentieren mit verschiedenen Materialien und Techniken. Und er begann, abstrakt zu malen.

Als Künstler gut etabliert

Mittlerweile findet man seine Werke nicht nur in Kunstgalerien, sondern auch in Arztpraxen, denn bekanntlich haben Farben eine Heilkraft und werden für Therapien benützt. Er wurde ebenfalls für die Internationale Kunstmesse Art Endingen 2019 auserwählt – eine besondere Auszeichnung für jeden plastischen Künstler. An die 170 großflächige Bilder entstanden, seitdem Läufer ein Atelier oberhalb einer Fabrik in Schönwald bezog, wohin auch alle Kunstinteressenten herzlich eingeladen werden (Infos im Internet unter www.laeufer-art.de).

Enge Verbindung von Künstler und Werk

Das Atelier eines Malers zu betreten, ist für so manchen Besucher ein ergreifendes Erlebnis, denn man betritt nicht nur einen Raum, sondern in vielen Fällen den Sanktuar seines Wesens. Seine Seele sei eng mit den Werken verbunden, sagt Bernhard Läufer. „Wie können wir die Welt ein bisschen besser machen?“

Seine Antwort: „Indem jeder den anderen Mensch sein lässt und nicht versucht, ihn zu verbiegen. Indem jeder von uns seinen Beitrag dazu bringt, die Natur zu schützen, denn der uferlose Konsum zerstört die Welt. Auch eine gerechtere Verteilung der Ressourcen ist absolut notwendig.“ Aus seiner Sicht sei ein Viel von dem, was man heutzutage vermeintlich als Fortschritt ansieht, genau das Gegenteil davon. Ob er aufs Malen verzichten könnte? „Nein. Definitiv nicht.“