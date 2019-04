von Hans-Jürgen Kommert

Deutlich weniger Teilnehmer als beim letzten Mal waren es, die Dominic Fehrenbach als Sportwart Nordisch des Skiclubs Schönwald anlässlich der Dorfmeisterschaften Langlauf im Rothaus Loipenzentrum im Weißenbachtal begrüßen durfte.

Schnee bleibt Voraussetzung

Diese Dorfmeisterschaften finden seit vielen Jahrzehnten statt – früher auf der Dorfmatte inmitten des heutigen Landschaftsparks, seit einigen Jahren nun im Rothaus Loipenzentrum. Immer werden sie eingeplant als eine der letzten Skiclub-Veranstaltungen der Saison – natürlich nur, sofern noch genügend Schnee liegt.

Schönwald Beim Techniksprint machen die Läufer des Ski-Clubs Schönwald eine gute Figur. Das könnte Sie auch interessieren

Die komplette Rollerstrecke stand wegen der anhaltend frühlingshaften Temperaturen diesmal nicht mehr zur Verfügung – das war nun auch endgültig der letzte Wettkampf in dieser Saison, zumal der Umbau des Schießstands ansteht.

Viele Kinder am Start

Waren es manchmal schon weniger als 20 Teilnehmer, hatten sich in diesem Jahr 21 Langläufer in allen Klassen eingefunden. Erfreulicherweise, so Adolf Wehrle, seien sehr viele Kinder und auch einige Frauen dabei.

Die Teamwertung mit Jochen und Joana Schwer einmal mehr als Siegerstaffel, gefolgt von Leni und Christof Duffner sowie Marie und Jana Duffner und vielen weiteren Teams. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Gelaufen wurde in freier Lauftechnik bei warmen Temperaturen und Sonnenschein. Dennoch, so die einhellige Meinung der Teilnehmer, sei die Strecke ordentlich präpariert und die Bedingungen seien noch gut gewesen. Knapp einen halben Meter (Maschinen-)Schnee bildete eine sichere Unterlage. Die Herren und die männliche Jugend U16 rangen um den Ortsmeistertitel über 3,5 Kilometer. Wiederholungstäter wurde dabei einmal mehr Jochen Schwer, der Christof Duffner auf Platz zwei verweisen konnte. Die beiden hatten auf den schnellsten Verfolger mehr als zwei Minuten herausgelaufen. Ortsmeisterin der Jugend und Frauen wurde mit respektablem Vorsprung Monika Schartel, die erst seit knapp vier Jahren auf den schmalen Brettern steht.

Schonach Großeinsatz an Schanze und Loipe: Schonach fiebert Weltcup-Finale der Nordischen Kombinierer entgegen Das könnte Sie auch interessieren

Kinder übergeben an Erwachsene

Neben den Ortsschüler- und Ortsmeisterschaften wurde auch wieder eine Teamstaffel angeboten, bei der zunächst die Kinder antraten, die dann an einen Erwachsenen übergaben. Auch die Teamstaffel ging erneut an die beiden Schwers: Vater Jochen übernahm von Tochter Joana schon als Führender und lief die Staffel flott nach Hause, gefolgt von Christof Duffner, der gemeinsam mit Tochter Leni lief. Dritte wurden Marie und Jana Duffner.