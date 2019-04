von Hans-Jürgen Kommert

Auch in diesem Jahr gibt es am 1. Mai – zum zweiten Mal in Folge – kein Maibaumstellen durch den Heimatverein Schönwald, wie dessen Vorsitzender Alexander Zimmermann im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilte.

Seit vielen Jahren wird in Schönwald ein Maibaum gestellt. Und Eingeweihte behaupten mit Fug und Recht, er sei in weitem Umkreis der größte und schönste Maibaum, rund 19 Meter hoch und 2,5 Tonnen schwer, mit etwa 30 Zentimetern Stammdurchmesser schon ein Prachtexemplar.

Schilder schmücken Baum

Geschmückt wird das starke Stück zum einem mit dem berühmten Kranz und umlaufendem Reisig. Zudem ist er mit Schildern der ortsansässigen Handwerksberufe versehen. Seit vielen Jahren stellte der Heimatverein diesen Baum auf, zunächst mithilfe von Farnbauer Hubert Dold und seinen Maschinen, vor knappen zwölf Jahren übernahm dann Bernd Kaltenbach, Holztransporteur aus Vöhrenbach diesen Part mit einem seiner Spezialfahrzeuge, dessen Kran ausreichte, um das schwere Ungetüm in seine Verankerung zu hieven.

Mit Kran am Werk

Unterstützt wurde dieser dabei von den Mitarbeitern der Firmen Fattler und Göppert sowie einigen Mitgliedern der Feuerwehr. Bevor der riesige Baum am Rand des Geländes der einstigen Uhrenfabrik Wehrle aufgestellt werden konnte, wurde eine spezielle, schwenkbare Haltevorrichtung konstruiert, die es ermöglichte, den Baum zunächst waagrecht in eine Hülse zu bugsieren, ihn mithilfe des Krans aufzurichten und dann am Boden bombenfest zu verkeilen.

Bereits im Vorjahr konnte der Baum nicht gestellt ­werden, da der Wehrle-Platz zu einem zentralen Dorfplatz umgebaut wird. Für 2018 hatte die Gemeinde für die Erneuerung des einstigen Wehrle-Areals knapp 1,3 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt.

Auch 2020 wird gebaut

Für die weiteren Bauabschnitte hat man seitens der Gemeinde Schönwald für das Jahr 2019 einen Betrag von 400 000 Euro eingeplant (Zuschuss; 240 000 Euro), für 2020 nochmals 100 000 Euro, bei weiteren 6 000 Euro Zuschuss. Die Arbeiten laufen, doch die Mitarbeiter der ausführenden Firma sind zum Bedauern des Heimatvereins bei Weitem noch nicht so weit, dass es möglich wäre, den Baum ­aufzustellen. Zum einen ist der Platz noch weitgehend ­unbefestigt, zum anderen wurde noch keine Bodenhülse eingebaut.

Der letzte Maibaum in Schönwald wurde 2017 gestellt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Der Einbau der neuen Vorrichtung wäre laut Gemeindeverwaltung Schönwald grundsätzlich möglich gewesen, jedoch würde der Maibaum die weiteren Bauarbeiten in der Ortsmitte erheblich erschweren.

Kein Baum inmitten der Baustelle

Abgesehen davon wäre auch der optische Anblick des Baumes inmitten der Baustelle nicht gelungen.

In Absprache mit dem Heimatverein entschied man sich laut Gemeindeverwaltung dann dafür, ein weiteres Jahr auf das Stellen des Maibaums zu verzichten. Die Gemeinde hofft auf das Verständnis der Bürger, wie sie im Gespräch betonte, und freut sich auf kommendes Jahr, wenn der Maibaum wieder in der neuen Ortsmitte zu bewundern ist.