von Hans-Jürgen Kommert

Trotz einer schon sehr vollen Tagesordnung bat Bürgermeister Christian Wörpel in der jüngsten Gemeinderatssitzung darum, diese noch um drei Punkte erweitern zu dürfen. Das Schönwälder Gremium ließ es zu. Einer der drei eingeschobenen Punkte betraf Bausachen.

Über die Sanierung zweier Straßen galt es zu entscheiden: Der untere Teil der Richard-Wagner-Straße und der erste Teil des Verbindungswegs Friedhof-Weißenbachtal sollen nach Beschluss vom 23. Juli saniert werden. Am 3. September fand dazu die Submission statt, bei der zwei Angebote vorlagen, eine dritte wurde wegen Kapazitätsproblemen im Vorfeld abgelehnt. Vielen Firmen fehlten freie Kapazitäten, erläuterte Wörpel. Und auch auf die Preise wirkt sich das offenbar aus: Das günstigste Gebot gab die Firma Hermann aus Furtwangen ab mit knapp 56 300 Euro – rund elf Prozent über der Kostenschätzung von 50 678 Euro liegt. Der zweite Bieter lag mit annähernd 100 000 Euro doch schon deutlich höher. „Sind die Wasserleitungen vom Weißenbachtal bis zum Friedhof betroffen?“, wollte Adalbert Oehler wissen. Der Bürgermeister verneinte, woraufhin der Rat einstimmig für die Vergabe an die Firma Hermann votierte. Die will mit den Arbeiten Ende September beginnen.

Ebenso um eine kommunale Vergabe ging es im Falle der Beleuchtung des Baugebiets „Sommerberg“. Bereits in der Sitzung am 9. April hatte die Verwaltung vier LED-Lampentypen vorgestellt, die seit geraumer Zeit in der Ludwig-van-Beethoven-Straße zu bewundern sind.

Weniger grell – falsch montiert

Eine weniger grelle Variante hatte der Gemeinderat sich gewünscht und bekam die endgültige Fassung vorgestellt. Ausgerechnet deren Lampe war falsch montiert worden und leuchtete weniger die Straße und den Gehweg als die Einfahrt zu einem Anwesen aus. Der Sommerberg wird demnach beleuchtet durch City Charm LED mit asymmetrischer Ausleuchtung zum Preis von 676 Euro je Stück. Der Vergabe wurde mit einer Gegenstimme stattgegeben.

Weiterhin wurde dem Gremium mitgeteilt, dass sich das Land erneut an den Kosten der Wasserversorgung im Außenbereich beteiligt. Der Lückenschluss vom Reinertonishof bis zum Umspannwerk der EGT sowie vom Weißenbachtal bis zum Friedhof wird mit 62 Prozent bezuschusst. Zudem nickte das Gremium 7716 Euro an Spenden für die Französische Nacht, das Freibad, den Kindergarten und die Initiative „Aktiv für Schönwald“ ab.