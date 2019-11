von Simona Ciubotaru

Im Eschle, dem Sitz des Kulturvereins SKT-Schönwald, holt man gerade die letzten Stühle, die man dem Publikum noch zur Verfügung stellen kann. Der Saal ist voll und manche Zuschauer werden stehen müssen. Die emsigen Ehrenamtlichen, ohne die hier nichts laufen würde, kommen nur mit Mühe mit Getränken und Gläsern in den Händen zwischen den vielen Gästen durch.

Eschleschwester

SKT lud erneut die Interessenten zu einem Diavortrag über den alten Schönwald ein. Ewald Pfrengle, der seit 1947 vor Ort lebt, hat eine Menge Bilder mitgebracht, die vor etwa sechzig Jahren von seiner Tante, der sogenannten „Eschleschwester“, geschossen wurden.

Lustiges und Schreckliches

Die Bilder erweckten Erinnerungen, alte Geschichten über Menschen, die seit langem nicht mehr auf der Erde weilen, wurden erzählt. Lustige Geschichten, Anekdotisches, aber auch schreckliche Geschichten, die sich ins Gedächtnis der Gemeinde eingraviert haben – wie der Brand im Hotel Adler und in der Uhrenfabrik Wehrle.

Schönwald/Schonach Kuhfladen wärmen nackte Kinderfüße – Das Schicksal der Hirtenbuben Das könnte Sie auch interessieren

Schönwald, klein, ein paar Häuser und die katholische Kirche in der Mitte, rundherum üppige Wiesen und Wald. „Weiße Villa“, „Schwarze Villa“, der Friedhofsberg leer, Goethestraße inexistent. Auf dem Sommerberg fuhren Kinder mit dem Schlitten den ganzen Hang runter.

Opfer der Moderne

Bilder mit wunderschönen Gebäuden, wie das alte Pfarrhaus oder Hotel Falken, die später ohne Bedacht zerstört wurden, nur um der vermeintlichen Modernität Platz zu machen. Die Uhrenfabrik Wehrle, dann die Uhrenfabrik in Flammen, 1967.

100 Jahre zurück

Dieses Mal ist Ewald Pfrengle aber nicht der einzige, der solche Schätze ausgepackt hat und vorzeigt – auch andere Schönwälder brachten ihre Familienfotos mit, die Einblicke in die Ortsgeschichte bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurück ermöglichen.

Triberg Triberger Wehr hält sich durch Weiterbildung fit Das könnte Sie auch interessieren

Die über 90 Jahren alten Senioren Brunhilde Dorer und ihr ehemaliger Schulkamerad, Hans Göppert, sind ebenfalls da. Im Geiste jung geblieben, setzten sie ihre Erinnerungen wie bunte Steinchen in einem Puzzle zusammen. Sie reichen Ewald Fotos aus dem Jahr 1910, mit den ersten Langlauf-Schülern des gerade gegründeten Skiklubs.

Würstle für Skifahrer

Der Opa von Brunhilde Dorer, der Uhrmacher Dorer, in seinem Atelier. Fotos aus den 1930er-Jahren mit lokalen Politikern. Der Maibaum aus 1938. Fasnet auf Schiern in demselben Jahr – da sei er dabei gewesen, so Göppert. „Der große Mann mit dem großen Hut war mein Vater. Er hat jedem, der mit Schiern gefahren ist, ein Würstle gegeben.“

Schönwald Andrea Steinle hat Steine zum Fressen gern – Genial, was dabei hinten rauskommt Das könnte Sie auch interessieren

Die schönsten Fotos stammen aus den Wintern: märchenhafte Landschaften, mit Schnee bis zur Dachrinne. Beim alten Pfarrhaus habe man dann einen Tunnel bis zur Eingangstür ausgraben müssen. Die Eiszapfen ragten bis zum Boden, wie Säulen.

Mauern von Schnee

Apokalyptische Winter, wie der aus dem Jahr 1952/53, die alles unter Mauern von Schnee begruben. „Der Schnee war so schwer und hart wie Zement“, erinnert sich Lukas Dufner vom Reinertonishof, der dabei war, als Arbeiter der Wehrle-Uhrenfabrik einen Weg vom Schönwald nach Triberg ausbuddelten. Die Bäume habe man gar nicht mehr sehen können.

Schönwald Im Schönwälder Atomladen wird jetzt Warmes für den Winter gestrickt Das könnte Sie auch interessieren

Damals gab es kaum Autos, die Leute fuhren mit dem Fahrrad oder auf ihren Schiern zur Arbeit. Pfrengle fuhr damit sogar nach Donaueschingen, um dort Fußball zu spielen.

Der Luftkurort entsteht

Die Verwandlung Schönwalds, aus einem verschlafenen Ort zu einem internationalen Luftkurort, wo Weltmeisterschaften ausgetragen wurden, die Entstehung von Straßen und ganzen Neubaugebieten wurden ebenfalls mit Fotos dokumentiert.

Humor und Nostalgie

Lebhafte Diskussionen begleiteten sie, humorvolle Kommentare, Nostalgie, Erinnerungen und nochmals Erinnerungen – bunte Steinchen im Zeitlabyrinth. Kurzum, es war ein faszinierender Abend, so die einhellige Meinung.