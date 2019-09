von Hans-Jürgen Kommert

„Sie ist eine sehr schnelle, hochproduktive Arbeiterin“, betonte Laudatorin Margarete Retzbach anlässlich der Vernissage ihrer Freundin Andrea Pfrengle. Sie selbst arbeitet mit Farbe auf verschiedenen Untergründen, Andrea Pfrengle eher mit Stein. Bei der vorigen Ausstellung von Margarete Retzbach unter dem Titel „Stein und Farbe“ im Atelier über dem Triberger Kino hatten sich die Künstlerinnen kennen und schätzen gelernt.

Speckstein und Alabaster, Sandsteine, Basalt und vor allem Marmor sind die Werkstoffe von Andrea Pfrengle, neuerdings aber auch Gips, Ton und Beton, wie Margarete Retzbach in ihrer Laudatio herausstellte. Maschinen kommen bei ihr eher selten zum Einsatz. Nun zeigte die Bildhauerin einen Ausschnitt ihrer Werke im „Eschle“, weil sie „zur Besitzerin der Räume ein sehr gutes Verhältnis“ pflegt, wie Pfrengle schmunzelnd feststellte.

Die Charakterköpfe sind auf alten Holztüren aus dem einstigen Atomladen montiert. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Sehnsucht im Atomladen

Zunächst begrüßte jedoch Monika Maaß als Vorsitzende des ausrichtenden Vereins „Sozialer und Kultureller Treff“ (SKT) die vielen Besucher in den beinahe zu engen Räumen im einstigen Atomladen. Ihrem verstorbenen Mann Klaus Maaß, selbst Musiker und Künstler, seien solche Events eine Herzensangelegenheit gewesen. „Wir können Sehnsüchte entwickeln, wenn wir das künstlerische Schaffen der verschiedenen Künstler betrachten“, ist sich Monika Maaß sicher.

Retzbach habe sich zunächst ebenfalls mit Malen und Zeichnen befasst. Durch eine Freundin habe sie 2012 die Bildhauerei kennengelernt – und war ihr schnell verfallen.

Unersättliche Steinefresserin

„Sie hat einen ungeheuren Schaffensdrang, den sie vor allem an Marmor auslässt. Er ist weiß, mit einer kristallinen Struktur – und wenn sie nach einer Sprengung ein Stück aus einem Fluss herausholen kann, ist sie glücklich – auch wenn das eigentlich verboten ist“, erzählte Margarete Retzbach schmunzelnd. Sie habe auch den Beinamen „unersättliche Steinefresserin“ durch ihr lustvolles Arbeiten.

Umringt von Freunden: Andrea Pfrengle (Zweite von links) stellt derzeit im „Eschle“ aus, dem Treffpunkt des Sozialen und kulturellen Treffs in Schönwald. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Andrea Pfrengle arbeitet von Hand, mit Hammer und Meißeln, Raspeln, Feilen und am Ende mit Schmirgelpapier. Sie braucht den direkten Kontakt zum Material und „erfühle“ gerne, was sie erschafft. Am liebsten arbeite sie mit Bruchsteinen und natürlich geformten Steinen. Sie benutze die natürlichen Formen und lasse auch Teile unbearbeitet, so dass die natürliche Bruch-Struktur Bestandteil ihres Werkes wird. Daneben verwendet sie auch andere Materialien wie Holz, Drähte, Metall und Gold, um den Werken Leben einzuhauchen. Etliche Werke der Ausstellung sind auf alten Holztüren und Rahmen aus dem Fundus des einstigen Ladens montiert.

Bei Studienaufenthalten im Tessin, in der Türkei und mehrmals in Carrara, dem „Mekka“ der Bildhauer, konnte Pfrengle ihre Technik verfeinern. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Nico Pfrengle, ihrem Neffen.

Unter dem Titel eines ihrer Werke, den „Rahmenerzählungen“, stellt Andrea Pfrengle noch bis Freitag, 22. November, im Eschle in Schönwald aus. Besichtigungen ihrer Werke sind zu den Öffnungszeiten donnerstags und sonntags von jeweils 14 bis 18 Uhr möglich.