von Simona Ciubotaru

Wie eine lebhafte und humorvolle Familie ist die Schönwälder Narrengruppe Weiherma, die ihre Hauptversammlung im Gasthaus „Rössle“ abhielt. Der Verein zählt 47 passive und 15 aktive Mitglieder. Durch seine Beteiligung am Dorfleben, die Jugendarbeit und den längst zu einer Attraktion gewordenen Weihersprung sind die Weihermänner aus der Kulturlandschaft der Region nicht mehr wegzudenken.

Engagement außerhalb der Fastnacht

Der Vorsitzende Björn Gohlke begrüßte die Versammelten und bedankte sich bei allen für ihr Engagement. In seinem Bericht würdigte er die Teilnahme am Sommerfest der Kurkapelle Schönwald, die vor allem bei der Bewirtung auch dieses Jahr im Juli anstehe. Beim Marathon im September 2018 sorgten die Vereinsmitglieder an der Strecke für die Sicherheit.

Weihersprung wieder ein Erfolg

Neben den jungen Weiherma-Darstellern Arne Boettcher und Marco Duffner habe der Verein einen Gastspringer, Andreas Herdner, für den Weihersprung gewinnen können. Die Veranstaltung sei wieder ein Erfolg gewesen.

Kasse in bester Ordnung

Stellvertretend für die Kassenprüfer Ulrike Kienzler und Ulrich Faller stellte Gohlke fest, dass die Kasse in bester Ordnung sei. Schriftführer Hubert Waldvogel berichtete ergänzend über andere Aktivitäten. Die Weihermänner nahmen an der Eröffnung der Fasnacht 2019 teil, probten fleißig für einen Sketch, den sie beim Zunftabend aufführten. Darauf folgte der Besuch im heimischen Kindergarten und auf der Katharinenhöhe, wo Vereinsvertreter die Maske und die mythische Gestalt des Weihermannes vorstellten.

Viele Gäste nach Schönwald gelockt

Der Weihersprung habe auch dieses Jahr zahlreiche Zuschauer nach Schönwald gelockt und sei ein sehr schönes Ereignis gewesen, zumal es von der Kurkapelle musikalisch begleitet wurde. Am „Schmutzige Dunschdig“ habe sich der Verein am Kinderumzug und an der Schlüsselübergabe in der Uhrmacher-Ketterer-Halle beteiligt.

Auch auswärts gerne präsent

Auswärts war der Verein beim Bunten Abend in Nußbach, beim Empfang der Sparkasse und beim Umzug in Kappel am Rosenmontag präsent. Nach dem Umzug und Verbrennen der Fasnetpuppe am Dienstag in Schönwald sei der Verein ins Hotel Dorer zum Essen eingeladen worden. Dafür und fürs Verwöhnen bei Familie Ragg bedankte sich die Narrengruppe.

Kleines Defizit in der Kasse

Schatzmeister Jürgen Ragg stellte für das vorige Jahr ein leichtes finanzielles Defizit fest, nicht alle Ausgaben konnten durch Einnahmen gedeckt werden.

Hervorragende Jugendarbeit

Bürgermeisterstellvertreter Adalbert Oehler nahm die Entlastung des Vorstands mit Zustimmung der Versammelten vor. Er bedankte sich im Namen der Gemeinde bei dem Verein für die Pflege der Tradition, die aktive Beteiligung am Leben der Gemeinschaft und die hervorragende Jugendarbeit, die nebst der Jugendarbeit der weiteren Schönwälder Vereine ein Jugendhaus vor Ort praktisch überflüssig mache. Eine tolle Kameradschaft präge das Leben der Narrengruppe, sie sei wie eine große Familie, lobte Oehler.

Problemlose Wahlen

Bei den Wahlen wurden Andrea Storz als stellvertretende Vorsitzende und Jürgen Ragg als Schatzmeister erneut gewählt. Über ihre einstimmige Wahl als Kammerwart konnte sich Andrea Duffner freuen.