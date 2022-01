Alpines Rennteam des Ski-Clubs Schönwald richtet Wettbewerb am Dobellift aus. Jedes Kind erhält eine Urkunde samt Geschenk. 140 Teilnehmer beim Skikurs des TuS Gutach

Schönwald – Relativ spontan bot das alpine Rennteam des Skiclubs Schönwald um Leiter Alexander Schätzle das Schönwälder Kinderrennen am Dobellift an. Hoch erfreut waren die Macher über die große Zahl an Mädchen und Jungen, die teilnahmen