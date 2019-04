von Hans-Jürgen Kommert

Am Karfreitag sind Tanz und viele andere Dinge tabu. Doch an manchen Orten treffen sich Menschen, um ein ganz besonderes Spiel zu betreiben: Cego – ein urbadisches Kartenspiel, das vor noch nicht allzu langer Zeit noch ein echtes Schattendasein führte, ist wieder im Kommen.

In Schönwald war Cego aber praktisch nie eine Unbekannte: Hier findet seit Jahrzehnten immer am Karfreitag ein Preis-Cego statt, das der Förderverein des Fußballclubs durchführt. Seit wann genau, weiß eigentlich keiner mehr. Franz Fehrenbach, selbst leidenschaftlicher Cego-Spieler, leitete das Turnier lange Jahre als Schiedsrichter. „Aber ich habe das auch nur übernommen“, erklärte er einst auf Nachfrage. Heute ist es Alexander Jörger, der als oberster Schiedsrichter zugange ist.

Cego verbindet Generationen: Tochter Heike Pfaff (von links) und Mutter Elsa Kaltenbach behaupten sich gut im Kreis der Männer. | Bild: Siegfried Lieckfeldt

Kurz vor Turnierbeginn waren es 28 Personen, die sich in Vierergruppen um die Tische im Vereinsheim des FC Schönwald platzierten. Und das, obwohl draußen bestes Wetter herrschte. Mehr geht eigentlich gar nicht, denn Platz bietet der Raum für gerade mal 30 Leute. Immerhin, passender könnte die Zahl nicht sein, denn am besten spielt sich Cego nämlich in der Viererrunde.

Einige Jahre gab es kaum einheitliche Spielregeln. Überall wurde ein klein wenig anders gespielt und zum Teil gab es sogar verschiedene Kartenbilder. Das hat sich inzwischen gewandelt. Es gibt einheitliche Regeln, einheitliche Karten und sogar eine Schwarzwaldmeisterschaft.

Die Regeln waren im Vereinsheim für jeden einsehbar. Auch fürs Zählen selbst gibt es jetzt einheitliche Regeln, ein „Bürgermeister“ mit Gleichstand ist danach nicht mehr möglich. Nach der Auslosung gingen die Spieler an ihren zugelosten Tisch. 22 Männer, dazu fünf Frauen und ein Junge, versuchten sich mit den bunten Karten mit den vielen Trümpfen.

Von zwölf bis 83 Jahre

Robin Hummel ist zwölf Jahre alt und war zugleich jüngster Teilnehmer. Gekommen war er mit seinem Vater Günther, seinem Onkel Frank, seinem Opa Alfred. Letzterer ist 83 Jahre alt und war damit auch zugleich der älteste Teilnehmer. „Cego verbindet Generationen“, zeigte denn auch Alex Jörger auf.

Den Vereins-Wanderpokal nimmt wieder einmal Thomas Schreiber mit nach Hause. | Bild: Siegfried Lieckfeldt

Dann ging es los – und da wurde auch schon mal ein „Räuber“ gespielt, bei dem sich herausstellte, wer gemauert hat, oder ein Solo, wenn einer vermeintlich besonders gute Karten hatte. 24 Spiele wurden in einer Runde absolviert, danach war Pause. Alex Jörger zählte die Punkte zusammen. Dann begann die zweite Runde mit neuen Tischnachbarn und nach etlichen Stunden gab es einen Sieger.

Neben dem Siegespokal für Vereinsmitglieder, der so lange wandert, bis ihn einer dreimal gewonnen hatte, hat der Verein wieder einmal tolle Sachpreise ausgelobt. Den Wanderpokal für FC-Mitglieder holte sich Thomas Schreiber, der Gesamtsiebter mit 170 Punkten wurde. Turniersieger wurde Alfred Laule mit 680 Punkten. Dank des höheren Einzelspiels siegte er vor Josef Burger und Ursula Vogt, die 480 Punkte schaffte.