Der Fußballclub FC 1921 Schönwald hat seine Hauptversammlung abgehalten. Felix Hirt, Finanzvorstand im Fünferteam, führte durch die Versammlung. Schriftführerin Andrea Limani teilte mit, dass die Mitgliederbestände seit zwei Jahren intensiv überprüft würden – eine aufwendige Sache vor allem wegen der auswärtigen Mitglieder. Derzeit seien 508 Mitglieder der Stand, einschließlich Ehrenmitgliedern, Kindern und Jugendlichen.

Sportlich sei das zurückliegende Jahr eine Berg- und Talfahrt gewesen für praktisch alle Mannschaften, stellte der für den Sport zuständige Vorsitzende Christian Duffner fest. Am Ende der Saison habe der Klassenerhalt der ersten sowie der Aufstieg der Damen in die Landesliga gestanden.

Aktive sollen sich mehr im Jugendtraining engagieren

80 Kinder und Jugendliche würden in der Jugendabteilung betreut, das Gros der jungen Kicker spielt in Spielgemeinschaften. Nach wie vor wünsche er sich mehr Engagement der Aktiven beim Training des Nachwuchses. Glücklich sei er über die drei Schiedsrichter des Vereins, wobei Jürgen Schätzle kürzlich sogar im Fernsehen bei einem Regionalligaspiel zu sehen gewesen sei.

Florian Dold als Spielausschussvorsitzender verwies auf den Bericht des Vorsitzenden. Derzeit sei die Erste auf einem recht ordentlichen Weg, auch Trainer Christian Furtwängler zeigte sich zufrieden, auch wenn ein wenig die Konstanz fehle.

Das sind die erfolgreichsten Torjäger

Dold konnte dem saisonübergreifend besten Torschützen Marius Storz für 16 Tore gratulieren. In der Zweiten erhielt Benedikt Wölfel mit elf Toren die Torjäger-Kanone. Für 200 Einsätze wurden Christian Allgaier und Oliver Masny ausgezeichnet. Die 400er-Marke haben Markus Dilger und Christian Duffner geknackt. Damentrainer Siegfried Burger konnte Sabrina Kaltenbach für die 200-Spiele-Marke ehren. Miriam Dold ist Torschützenkönigin der ersten Damenmannschaft in der Landesliga mit 16 Treffern, Ambra Glück mit 18 Toren in der Zweiten.

Finanzvorstand Felix Hirt berichtete, dass hinsichtlich der auf 16 Jahre berechneten Pacht für den Kunstrasenplatz nach fünf Jahren nur mehr sechs Raten zu leisten seien. Allerdings sehe er Probleme, dieses Tempo beizubehalten. Je eine Rate pro Jahr habe stets der Förderverein bezahlt.

Es fehlt an einem Pächter

Marion Burger ist für die Liegenschaften zuständig. Sie berichtete von vielen kleinen Instandhaltungs- und Verschönerungsarbeiten rund um die Sportanlage. Es sei ein „schmuckes Plätzle“ entstanden. Das Umkleidehäuschen sei komplett überarbeitet worden. Dabei habe die Gemeinde als Eigentümer die Materialkosten übernommen. Bis dato sei kein Pächter für die Vereinsgaststätte gefunden worden. Die Aufgabe übernehmen Helfer rund um Vorstand und Rentnerteam.

Der neue erweiterte Vorstand des 98 Jahre alten Vereins präsentiert sich. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

100er-Club: Der Vorsitzende des Fördervereins, Siegfried Lieckfeldt, stellte den fürs Jubiläum gegründeten 100er-Club vor. Dem traten an diesem Abend einige Mitglieder bei. Zum 100-Mitglieder-Ziel sei aber noch Luft nach oben.

