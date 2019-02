von SK

Zu einer Unfallflucht ist es im Zeitraum von Samstagnachmittag gegen 15 Uhr bis Sonntagvormittag gegen 11 Uhr an der Ecke Heerstraße und Kastellstraße gekommen. Ein Unbekannter ist dort gegen einen Mercedes der GLC-Klasse gefahren, der in der Heerstraße vor Gebäude Nummer 18 unmittelbar nach der Einmündung der Kastellstraße abgestellt war. Ohne sich um den angerichteten Schaden an der linken, hinteren Fahrzeugecke des Mercedes in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an das Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) erbeten.