Beim ersten Treppenhauslauf auf die Aussichtsplattform des Rottweiler Thyssenkrupp-Testturms haben nach Veranstalterangaben etwa 700 Sportler teilgenommen. 1390 Stufen mussten die Feuerwehrmänner, Amateure und Elite-Läufer am Sonntag erklimmen. „Das ist der höchste Tower Run in Westeuropa“, sagte Mitorganisator Holger Wesseln. Favorit Christian Riedl war der Schnellste. Nach 6:56 Minuten war er auf der 232 Meter hohen Aussichtsplattform des Aufzugtestturms angelangt.

Treppenläufer Christian Riedl läuft im Testturm für Aufzüge, in dem erstmals ein Treppenhauslauf veranstaltet wird, die Stufen hinauf. | Bild: Daniel Maurer

Geschafft: Christian Riedl im Zielbereich. | Bild: Daniel Maurer

Konstanzer Wehr am schnellsten

Die flottesten Feuerwehrmänner, ein Duo der Konstanzer Wehr, bezwangen den Turm – inklusive Atemschutzgerät – in knapp 14 Minuten. „Wer hier mitmacht, braucht eine ausgeprägte Fitness oder muss Spaß daran haben, sich zu quälen“, sagte Wesseln.

Auch Feuerwehrmänner in voller Montur laufen beim Treppenhauslauf die Stufen vom Testturm hinauf. | Bild: Daniel Maurer

In Deutschland gebe es etwa 20 Treppenhausläufe im Jahr. Der nächst höchste Treppenhauslauf in Deutschland ist der „SkyRun“ in Frankfurt. Dort geht es 1202 Stufen und 222 Höhenmeter auf den Messeturm hinauf. Treppenläufer, die die ganz große Herausforderung suchen, können den Moskauer Fernsehturm Ostankino bezwingen. Das Ziel erreichen die Teilnehmer des Treppenhauslaufs nach 1704 Stufen auf 337 Höhenmetern.

Der Thyssenkrupp Testturm bei Rottweil ist ein 246 Meter hoher Aufzugstestturm für Expressaufzüge und Hochgeschwindigkeitsfahrstühle. Der Turm wurde 2014 bis 2017 von Thyssenkrupp Elevator errichtet. Der Testturm besitzt auf 232 Meter Höhe die höchste Besucherplattform Deutschlands und ist der weltweit höchste Testturm für Aufzugsanlagen. Zusammen mit den Tiefgeschossen, die ebenfalls als Testumgebung für die Aufzugschächte verwendet werden, weist der Schaft eine Gesamtlänge von 264 Metern auf | Bild: Hans-Juergen Goetz

"Towerrun" steht auf einem Banner vor dem Testturm. | Bild: Daniel Maurer

