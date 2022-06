von Gerd Jerger

Auf der einen Seite die Vorgaben und Wünsche des Naturschutzes, auf der anderen Seite die einheimischen Firmen mit Erweiterungsplänen und der Wunsch, neue Gewerbebetriebe nach Niedereschach locken zu können: Dazwischen bewegen sich die Diskussionen beim Bebauungsplanverfahren zum neuen Gewerbegebiet „Zwischen den Wegen II“.

Konkurrenz mit den Nachbarorten

Die Fläche mit einer Größe von 7,6 Hektar im Kernort Niedereschach sei eine der letzten zur Verfügung stehenden Areale für die Ansiedlung von Gewerbe in der Gesamtgemeinde Niedereschach, betonte Bürgermeister Martin Ragg in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bei der Zuteilung von Grundstücken für Gewerbebetriebe stehe die Gemeinde in Konkurrenz mit den Kommunen in der näheren Umgebung.

Gemeinde befürchtet Abwanderungstendenzen

Da derzeit keine Gewerbeflächen mehr zur Verfügung stehen, bestehe die Gefahr, dass ortsansässige Betriebe Niedereschach verlassen. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen diene in aller erster Linie der Stabilisierung und Entwicklung der örtlichen Wirtschaft. Vor allem ortsansässigem Gewerbe solle Raum für eine Umsiedlung und die Möglichkeit für eine Weiterentwicklung gegeben werden. Das Anwerben externer Betriebe, die sich potentiell auf der Fläche ansiedeln könnten, stehe dabei für die Gemeinde Niedereschach nicht im Vordergrund, so der Rathauschef.

Zwiespältige Gefühle

Nachdem der planende Ingenieur Rainer Christ von den BIT-Ingenieure GmbH aus Villingen die verschiedenen Details zur Bebauungsplan erläutert hatte, stellte Gemeinderat Markus Dietrich heraus, dass er zwar einsehe, dass für die Niedereschacher Gewerbetreibenden neue Flächen gebraucht werden. Dass damit jedoch wieder neue Flächen versiegelt werden, sieht er jedoch kritisch.

Angst vor Gefahren nach Starkregen

Damit verbunden seien neue Gefahren durch Wassermassen, die nicht vom Erdreich aufgenommen werden, sondern bei Starkregen zusätzlich ins Tal hinabschießen. Energie- und Strom- und Wasserverbrauch werden steigen, wobei das Wasser in Niedereschach nicht mehr werde. „Klimatechnisch geht dieses Projekt für die Menschheit in die falsche Richtung“, so der Bürgervertreter.

„In den sauren Apfel beißen“

„Klima gut und recht, man hört momentan ja gar nichts mehr anderes“, war die Meinung von Michael Asal. Aber vielleicht denke man dabei zu wenig an Gewerbe- und auch Wohnungsbau. Und Gewerbeansiedlungen brauchten nun mal Flächen, und mit diesem Zwiespalt müsse man leben. Da müsse man „eben auch in den sauren Apfel beißen und neue Flächen versiegeln“.

Wichtig auch für die Gemeindekasse

Dem stimmte Bürgermeister Martin Ragg zu. Niedereschach habe erfolgreiche Betriebe und Unternehme mit motivierten Mitarbeitern, große Firmen, aber auch viele kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe, die sich ansiedeln wollen und die man auf keinen Fall verlieren möchte. Und ganz wichtig sei es doch auch, gerade bei Ausschreibungen auf einheimischen Unternehmen zurückgreife zu können, ganz zu schweigen von den Gewerbesteuern, von der die Gemeinde ja lebe, stellte das Gemeindeoberhaupt klar.

Ausgleichsmaßnahmen direkt vor Ort schwierig

Wäre es nicht machbar, dass die Bebauung so geplant wird, dass alle geforderten Ausgleichsmaßnahmen auch gleich im Baugebiet selbst realisiert werden könnten, regte Oliver Bumann an. Eine Ausgleichsmaßnahme nehme sonst irgendwo anders, vielleicht sogar einem landwirtschaftlichen Betrieb, wiederum Fläche weg. Dass man sich da in Gewerbegebieten schwer tue, gab Rainer Christ unumwunden zu, denn einen Ausgleich innerhalb eines Gewerbegebietes herbeizuführen, wo ganz andere Belange und Notwendigkeiten Vorrang haben, das könne er sich nicht vorstellen.

Kreisverkehr ist auch umstritten

Nicht unumstritten ist auch der Kreisverkehr, der an der Einfahrt des neuen Gewerbegebietes an der Verbindungsstraße Niedereschach-Dauchingen geplant ist und somit den laufende Verkehr Richtung Dauchingen unterbricht. Oliver Bumann wollte wissen, ob es da nicht eine bessere Lösung gebe.

Die ersten Schritte können beginnen

Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde abschließende der Aufstellung des Bebauungsplan Gewerbegebiet „Zwischen den Wegen II“, Gemarkung Niedereschach, einschließlich Umweltbericht zugestimmt, ebenso der Feststellung des Vorentwurfs des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvorschriften. Zudem beschossen wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die frühzeitige Benachrichtigung der Behörden.