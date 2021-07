von Albert Bantle

„Wir, vor allem die Patienten, werden beide sehr vermissen!“ So verabschiedeten der Geschäftsführer der katholischen Sozialstation Villingen, Hans-Peter Hable, sowie das gesamte Personal der Filiale Dauchingen die Dauchinger Teamleiterin der Sozialstation, Klara März, in den Ruhestand. Dabei floss so manche Abschiedsträne. Ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet wurde die zum Team der Sozialstation gehörende Pflegedienstmitarbeiterin Maria Kahl, die zudem viele Jahre lang in der Mitarbeitervertretung (MAV) aktiv dabei war und sich dort für die Belange der Beschäftigten eingesetzt hat. Damit hören zwei „stille Heldinnen“ für viele Patienten und deren Familien in und rund um Dauchingen auf. Für beide Frauen war ihr Beruf gleichzeitig Berufung, wie gleich mehrfach betont wurde.

Hans-Peter Hable begrüßt mit Lioba Stecker (rechts) bei der Verabschiedung von Klara März auch deren Nachfolgerin. | Bild: Bantle, Albert

„Nerven wie Drahtseile und ein Herz aus Zuckerwatte“: Das attestierten die Teammitglieder, die März zum Abschied ein „Renterbänkle“ und einen Lottoschein überreichten, ihrer scheidenden Teamleiterin. Klara März war bei den Patienten und den Teammitgliedern gleichermaßen geschätzt und beliebt. Sie hinterlässt große Fußstapfen für ihre ebenfalls vorgestellte Nachfolgerin: Lioba Stecker. Viele Lobes-und Dankesworte gab es auch für Maria Kahl. Sie gehörte seit 2003 zum Team der Sozialstation und begann als Pflegeassistentin.

Name als Programm

„Schwester Klara – der Name war Programm“, schwärmte Geschäftsführer Hans-Peter Hable, der sich noch gut an das „sehr interessante“ Bewerbungsgespräch mit Klara März im Jahr 2001 erinnerte, als diese sich als Altenpflegerin bei der Sozialstation bewarb und von ihm sofort eingestellt wurde, was sich schnell als absoluter „Glücksgriff“ herauskristallisierte. „Das war der Beginn einer ganz tollen Geschichte“, so Hable. Bis zum Jahr 2011 war März in VS-Villingen tätig, ehe sie Leiterin des Teams in Dauchingen wurde.

Betreuung in Dauchingen Mehr als 200 Patienten werden vom Dauchinger Team der Sozialstation betreut. Dazu gehört auch die in Fragen rund um die Pflege sehr komplexe Beratung der Patienten und ihrer Familien. Die Einrichtung gehört zur katholischen Sozialstation in VS-Villingen.

Hable erinnerte auch an die lange gemeinsame und „total schwierige“ Suche nach einem „Nest“, sprich einer Bleibe für die Sozialstation. Erst im Jahr 2013 sei man im ehemaligen Pfarrhaus in Dauchingen fündig geworden. „Sie haben die Sozialstation Dauchingen zum Aufblühen gebracht“, lobe Hable und verwies darauf, dass Dauchingen nunmehr „unsere größte Filiale“ ist. Dies alles sei eng mit Klara März verbunden, die mit immensem Einsatz verbunden unermüdlich für die Patienten und das Team gewirkt habe.

Für März war jedoch ein herzliches Dankeschön ihrerseits an das gesamte, langjährige Mitarbeiterteam wichtig: „Ohne eure Mithilfe und Mitarbeit hätte ich gar nichts erreicht“, lobte die bisherige Leiterin. Sie hatte bei aller Freude darüber, dass man im Bereich der Pflege vielen Menschen helfen kann, trotzdem einen wichtigen Hinweis an das Team, als sie sagte: „ Achtet auf die eigene Gesundheit und die der ganzen Familie.“

Mit Leib und Seele

Sie werde nie vergessen, wie sehr alle immer hinter ihr gestanden seien, wie alle mit „Leib und Seele“ dabei waren. So etwas könne man nicht kaufen und funktioniere nur im gegenseitigen Vertrauen. So habe man alle „Hochs und Tiefs“ in den vergangenen 20 Jahren gemeinsam bewältigen können. Einen letzten Wunsch hatte März zudem: „Ich wünsche mir, das wir uns einmal im Jahr bei mir zu Hause am Renterbänkle treffen.“