von Gerd Jerger

Das ZDF stellt nach über fünf Jahren die politische Kabarett-Sendung „Mann, Sieber!“ ein. Die letzte Sendung wird am 1. Dezember 2020 im Fernsehen ausgestrahlt. Die beiden Künstler Tobias Mann und der Niedereschacher Christoph Sieber bedauern die Entscheidung, bedanken sich aber beim ZDF für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, die 2018 mit dem deutschen Comedypreis in der Kategorie „Beste Satire Show“ ausgezeichnet wurde.

Kabarettistischer Schlagabtausch

Seit fünf Jahren begrüßen Tobias Mann und Christoph Sieber die Zuschauer einmal im Monat zu ihrer Kabarett-Late-Night „Mann, Sieber!“ im ZDF. Dabei trifft der Optimist Mann auf den Skeptiker Sieber zu einem bissig-satirischen Schlagabtausch. Dabei blicken die beiden aus verschiedenen Perspektiven auf das politische Weltgeschehen. Sie klären auf, spitzen zu, bringen Spaß – das klassische Kabarett trifft auf junge Late-Night-Comedy. Die vielen Niedereschacher Fans von Sieber und Mann und wohl auch die vielen Fans darüber hinaus, werden die Sendung sicher vermissen und werden die noch anstehenden Sendungen bis zum Jahresende genießen.

Sieber übernimmt traditionsreichste Kabarettsendung im WDR

Doch es geht auch weiter: Im Januar 2021 wird Christoph Sieber Nachfolger von Jürgen Becker als Gastgeber der WDR-“Mitternachtsspitzen“, der am längsten existierenden Kabarettsendung im deutschsprachigen Fernsehen.

Mit rheinischer Lebensart vertraut

Der Niedereschacher Christoph Sieber, an der Folkwang-Hochschule in Essen zum Pantomimen ausgebildet und als Wahl-Kölner mit der rheinischen Lebensart bestens vertraut, ist einer der profiliertesten deutschen Kabarettisten: Mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, ist er in bedeutenden Kleinkunsttheatern und in namhaften satirischen Hörfunk- oder Fernsehsendungen ein gern gesehener Gast. Er trifft den Nerv der Zeit – zuletzt als langjähriger Präsentator der SWR-Kabarettsendung „Spätschicht“.

„Mit Sieber wird das was“

Jürgen Becker sagt über Sieber: „Als Sohn eines langjährigen Bürgermeisters hat er Politik schon im Kinderwagen miterlebt. Und später hinterfragt: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen? Und wie kann es sein, dass sich ein Mensch aus Fleisch und Blut auf den Begriff ‚User‘ oder ‚Konsument‘ reduzieren lässt? Die richtigen Fragen stellen, genau das brauchen die „Mitternachtsspitzen“ auch in den nächsten 28 Jahren. Mit Sieber wird das was“, prophezeit sein Vorgänger.