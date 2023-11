Auf der L 181 im Fischbacher Vogelsang ist es zu laut. Darum ging es kürzlich in Diskussionen, wie der SÜDKURIER berichtete. Es kam im Gemeinderat aber auch noch ein weiteres Thema auf: die wiederkehrenden Geschwindigkeitsmessungen in diesem Bereich.

Aus den Reihen der Zuhörer regte Herbert Schlenker an, anstatt der für den Autofahrer kostenintensiven Radarkontrollen im Vogelsang wie auch an anderen neuralgischen Stellen in der Gemeinde dauerhaft Anzeigentafeln zu installieren, die die Geschwindigkeiten anzeigen. Viele Autofahrer würden oft gar nicht bemerken oder nehmen es nicht wahr, dass sie etwas zu schnell unterwegs seien und bremsen sofort ab, wenn die Anzeigetafel entsprechend aufleuchte. Vor diesem Hintergrund könnte sich Schlenker vorstellen, dass die Gemeinde einige solcher Anzeigetafeln anschafft. „Das hilft, und an dem Geld geht die Gemeinde nicht kaputt“, so die Überzeugung Schlenkers, der selbst kein Betroffener sei, da er in seinem Auto stets mit Tempomat, also einem entsprechenden Geschwindigkeitsregler, unterwegs sei.

Ortschafts- und Gemeinderat Armin Müller unterstützte Schlenker. Mit Blick auf die aktuell in der Schramberger Straße installierten Anzeigetafel wäre er sogar bereit, eine solche Tafel zu spendieren, wenn diese 150 Meter weiter runter als vor der Ein- und Ausfahrt ins Neubaugebiet Steigäcker dauerhaft installiert würde. Ortsbaumeister Hartmut Stern sagte, dass im Haushaltsplan der Gemeinde auch ohne die „heutige Sitzung“ Geld für neue Anzeigetafeln vorgesehen sei. Ortsvorsteher Peter Engesser befürchtete jedoch neue Begehrlichkeiten, sofern die Anzeigetafeln in einer Straße der Gemeinde dauerhaft installiert bleiben: „Dann kommt jeder und will in seiner Straße eine solche Tafel“, ist Engesser überzeugt.