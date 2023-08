Nach knapp zweijähriger Bauzeit – der Spatenstich erfolgte im Oktober 2021 – ist das von privater Seite initiierte Wohnquartier im Bereich der „Alten Schmiede“ an der Schramberger Straße in Fischbach nun bezugsfertig. Wo 2019 auf einem früheren landwirtschaftlichen Anwesen noch zwei verfallene Wohnhäuser, ein Schuppen und Stallungen standen, die allesamt abgerissen wurden, stehen nun sechs Doppelhäuser mit zwölf modernen Doppelhaushälften. Die ersten Wohnungen sind bezogen. Umgesetzt wurde das ambitionierte Projekt von Projektleiter Dieter Zöller aus Offenburg, dem Vertriebsleiter vor Ort, Rolf Abendschein, und dem Generalunternehmer, der Karlsruher Firma Weisenburger Bau GmbH, sowie dem für die Gesamtbauleitung zuständigen Architekten Francesco Caruso und Rohbauleiter Arnd Mrotzek.

Beispiel für St. Georgen

Ein ebensolches innerörtliches und ganz im Sinne des Gesetzgebers flächensparendes bezahlbares Reihenhausprojekt wie in Fischbach planen Zöller, Abendschein und die Firma Weisenburger aktuell auch in St. Georgen im Bereich des dortigen Haller-Areals.

Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser bezeichnete das nun fertiggestellte Wohnquartier von Anfang an als Glücksfall und Bereicherung für Fischbach. Zum einen sei durch die Wohnbebauung das Ortsbild in der Schramberger Straße aufgewertet worden. Zum anderen tun die neuen, rund 40 Bewohner, darunter viele Kinder, den seit einigen Jahren rückläufigen Einwohnerzahlen in Fischbach gut. Er hofft, dass Fischbach nun die von ihm angepeilte magische Grenze von 1200 Einwohnern überschreiten wird. Zudem hofft Engesser, dass die neu zugezogenen Familien dazu beitragen werden, den Grundschul- und Kindergartenstandort Fischbach zu sichern und sich auch in den Fischbacher Vereinen und Organisationen engagieren werden. Er ist überzeugt, dass sich die zugezogenen Familien im „lebens- und liebenswerten Fischbach“ wohlfühlen werden.