Fünf wunderschöne, eindrucksvolle, aber auch anstrengende Tage mit bewegenden Momenten verbrachte nun eine Delegation des Freundeskreises Arzúa, begleitet von Bürgermeister Martin Ragg, Gemeinderätin Regina Rist und der Ortschaftsrätin Corina Link, in der spanischen Partnergemeinde Arzúa. Das berichten die Rückkehrer in einer Mitteilung.

Bewegend war der Besuch schon deshalb, weil zum Empfang der Niedereschacher Besuchergruppe viele der inzwischen im Ruhestand wieder in Arzúa lebenden Menschen gekommen waren, die einst in Niedereschach als Gastarbeiter im Baugewerbe und in der Uhrenindustrie gearbeitet und mit Bürgern in Niedereschach echte und innige Freundschaften geschlossen hatten. Etliche Tränen wurden da verdrückt, als sich manche, die sich über Jahre nicht mehr gesehen hatten, wieder einmal in den Armen lagen.

Musikalischer letzter Gruß

Ein bewegender Moment auch, als Bürgermeister Martin Ragg auf dem Friedhof in Arzúa ein Blumengebinde am Grab des erst vor kurzem verstorbenen früheren Bürgermeisters Manuel Moscoso niederlegte. Manuel Moscoso war es gewesen, der zusammen mit dem früheren Bürgermeister Otto Sieber die Städtepartnerschaft initiiert hatte, die im Jahr 2002 dann offiziell ins Leben gerufen worden war. Dabei gab es dann sogar eine Premiere. Nachdem Bürgermeister Martin Ragg auf seiner Trompete zum Gedenken an „Manuelito“ das Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“ intoniert hatte, wurde seitens der tief gerührten Trauerfamilie bestätigt, dass dies das erste Mal gewesen sei, dass auf dem Friedhof in Arzúa eine Musik gespielt wurde.

Mit ein Grund für den Besuch in der Partnergemeinde war aber auch die erste Kontaktaufnahme mit dem neuen Bürgermeister von Arzúa, Xoán Xesús Carrril, erst seit Juni im Amt, aus dessen Ansprache nach den fünf Tagen des Kennenlernens bei der Verabschiedung der Niedereschacher Delegation seine Begeisterung dafür herauszuhören war, diese Partnerschaft weiterhin mit ganzer Kraft aufrechtzuerhalten.

Dem wurde dann auch Rechnung getragen beim offiziellen Empfang der Gemeinde Arzúa mit gemeinsamem Abendessen und der Überreichung jeder Menge Gastgeschenke. Musikalisch umrahmt wurde der Freundschaftsabend von der Musikgruppe Rondalla Moraima. Und nachdem von ihnen gemeinsam mit Bürgermeister Martin Ragg auf der Trompete „Blue spanish Eyes“ zum Besten gegeben worden war, wurde bei bester Stimmung, wie in Spanien eben üblich, bis in die frühen Morgenstunden fröhlich gefeiert.

Vor allem zeigte sich die zehnköpfige Musikergruppe von ihrem Besuch beim Niedereschacher Eschachfestival vor fünf Jahren noch so begeistert und dankbar, dass sie ihren Gästen jetzt einen ganztägigen Ausflug in das Weinbaugebiet „Ribeira Sacra“ mit Weinprobe, anschließender Bootsfahrt auf dem Rio Miño und gemeinsamem Mittagessen organisiert hatten. Bandurilla-Spielerin Susana Quintela: „Der Besuch in Niedereschach war für uns als Musikgruppe bisher das schönste Erlebnis, das wir je hatten.“ Und Bürgermeister Ragg war von der Gastfreundschaft und der Stimmung wohl derart angetan, dass er im Laufe des Abends seine offizielle Gegeneinladung für die spanischen Freunde im kommenden Jahr nach Niedereschach bekannt gab.

Und was beim Besuch natürlich nicht fehlen durfte und bereits vor drei Jahren in allerdings weitaus umfangreicherem Rahmen schon fest geplant und durch die Corona-Pandemie wieder komplett zum Erliegen gekommen war: die Pilgertour – oder wenigstens ein Teil davon über rund 16 Kilometer zum Ziel aller Peregrinos auf dem Jakobsweg, der Kathedrale von Santiago de Compostela. Ebenfalls bestens organisiert und geführt von den spanischen Freunden, ging es mit dem Bus nach Pedrouzo. Und von dort ging es, zwischen Heerscharen von jugendlichen, ausgelassenen, betagteren und in sich gekehrten, aber auch rücksichtslosen E- und Mountianbike-Pilgern über den Monte Gozo, von wo erstmals die mächtigen Türme der Kathedrale von Santiago zu erblicken waren, hinein ins immer quirliger werdende Zentrum der weltbekanntes Pilgermetropole. Tags darauf gab es einen Besuch in der ältesten Stadt Galiciens, Lugo, mit ihren römischen Wurzeln und ihrer ebenfalls von der Römern erbauten mehr als zwei Kilometer langen römischen Stadtmauer, die den gesamten Stadtkern umgibt. Dazu bot am letzten Tag die offizielle Verabschiedung im Rathaus von Arzúa beste Gelegenheit, den Fortbestand der Partnerschaft von beiden Seiten erneut zu bekräftigen.

Bürgermeister Martin Ragg wie auch der Vorsitzende des Freundeskreises Arzúa, Gerd Jerger, waren sich vorbehaltlos einig: „Diese seit nunmehr rund 60 Jahren gewachsene wunderschöne europäische Plattform menschlicher und kultureller Begegnung gilt es unter allen Umständen zu erhalten und weiter zu pflegen.“