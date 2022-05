von Gerd Jerger

Selbstständig tätige Musiker mussten in den vergangenen beiden Jahren infolge der Corona-Pandemie kräftige finanzielle Einbußen hinnehmen. Während der beiden Lockdowns waren Umsatzeinbrüche von durchschnittlich um die 45 Prozent zu verkraften, vielen brachen die Einnahmen aber auch fast komplett weg. Eine von ihnen ist bulgarische Pianistin Yanica Hristova, die in der Niedereschacher Kulturfabrik unterrichtet.

Mit Musik Menschen zusammenbringen

Seit dem Jahr 2018 gibt es die Musikschule „Allegro con brio“ in der Kulturfabrik in Niedereschach. Ziel der Gründerin Yanica Hristova ist es, mit Musik Menschen aus allen Bereichen zu vereinen und mehr Lebendigkeit, Freude, Frieden und Spaß zu bringen. Sie unterrichtet Menschen jedes Alters, Kinder und Jugendliche genauso wie Seniorinnen und Senioren.

Doch wenn Yanica Hristova an die zweijährige Zeit der Corona-Pandemie denkt, wird ihr Blick ernst. Kein Wunder – sie blickt zurück auf sehr schwierige Zeiten.

Plötzlich keine Konzerte mehr

Nachdem sie als Studentin die Dirigentin und Sängerin Melanie Sacher, Chorleiterin und Gründerin des Niedereschacher Chors „Singing Souls“ getroffen hat, habe sie angefangen, zusammen mit dem Chor Konzerte zu geben. Sie hatte sehr viele Auftritte mit unterschiedlichen Projekten, bis die Corona-Einbrüche kamen und dann natürlich auch keine Konzerte mehr stattfinden konnten.

Online-Musik gefällt nicht jedem

Somit sei ihr lediglich der Musikunterricht verblieben, erzählt Yanica Hristova – und dies eben auch nur noch unter erschwerten Bedingungen. Sie habe auch Online-Unterricht angeboten, aber nicht alle Schüler hätten das gewollt. Gerade die älteren Musikschüler, so berichtet sie, hätten damit nichts anfangen können. Ohnehin seien die Online-Stunden kein Vergleich zu einem musikalischen Präsenzunterricht gewesen. Unter dem Strich habe das natürlich dann zu einer sehr reduzierten Unterrichtstätigkeit mit damit verbundenen finanziellen Einbrüchen geführt.

Die Pianistin Yanica Hristova wurde 1985 in Russe, Bulgarien geboren. Im Alter von neun Jahren erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht. Schon als Zwölfjährige debütierte sie mit dem Philharmonieorchester Russe. Nach ihrem Abschluss an der Nationalen Schule für Künste in Russe setzte sie im Jahre 2004 ihr Klavierstudium am Prince Claus Conservatorium in Groningen und an der Königlichen Akademie zur Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag, Niederlande fort , wo sie ihren Bachelor und Master Studien in 2010 mit Auszeichnung abschloss. Im Jahre 2012 folgte ein Masterstudium an der Züricher Hochschule für Musik in der Schweiz. 2016 hat Yanica Hristova ihr Konzertexamen-Diplom in der Klavierklasse an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen absolviert. Yanica Hristova hat über 40 Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben in Bulgarien, Rumänien, Deutschland, Spanien, Niederlande und der Türkei gewonnen. Konzertreisen führten sie nach Bulgarien, Deutschland, Holland und der Türkei.

Jetzt sehe es bereits wieder besser aus und sie freue sich sehr, dass jetzt auch wieder neue Schüler dazugekommen seien. Momentan unterrichte sie zwölf Schüler in Niedereschach, die jüngste mit fünf, die älteste mit 70 Jahren.

Das erste Konzert der 19-jährigen Schülerin

Das schönste für ihre Schüler und Schülerinnen sei es natürlich, an vielen Konzerten und musikalischen Veranstaltungen teilnehmen zu können. Und nun könne es hier endlich wieder losgehen. Das nächste Konzert ihrer 19-jährigen Schülerin Chiara Gerolymatos wird bei freiem Eintritt am 2. Juli um 16 Uhr in der evangelischen Kirche in Niedereschach stattfinden, hauptsächlich mit Werken des italienischen Komponisten und Pianisten Ludovico Einaudi.