von Gerd Jerger

Im Zuge der erweiterten Kinderlandverschickung während des Zweiten Weltkrieges, bei der Kinder aus den vom Luftkrieg bedrohten deutschen Städten längerfristig in weniger gefährdete Gebieten untergebracht wurden, kam einst der inzwischen verstorbene Hugo Nolting aus Lünen bei Dortmund als sieben Jahre alter Bub nach Niedereschach.

Dort wurde er der Familie des Niedereschacher Landwirts Emil Stern und dessen Frau Berta zugewiesen. Der Grund hierfür war, dass das Ehepaar Stern einen fast gleichaltrigen Sohn hatte: Johann. Bei den Zuweisungen wurde darauf geachtet, dass möglichst Kinder im gleichen Alter zusammenkamen.

Zwei Dialekte, zwei Fremdsprachen

Von 1942 bis 1945 lebte der Bub aus Lünen bei Familie Stern. Die Anfänge jedoch waren für beide Seiten manchmal nicht so ganz einfach. Trafen hier doch der Schwarzwälder und der Dortmunder Dialekt fast wie zwei Fremdsprachen aufeinander, wie der heute 86-jährige Johann Stern lachend erzählt. Trotzdem hat sich daraus eine ganz große, zwischenzeitlich vier Generationen übergreifende Freundschaft entwickelt.

Bei der gemeinsamen Kommunionfeier im Jahr 1944 waren neben den Eltern von Johann Stern auch die Eltern von Hugo Nolting mit dabei. Unser Bild zeigt von links Emil Stern, Johann Stern, Berta Stern, Auguste Nolting, Hugo Nolting und Heinrich Nolting. | Bild: Elisabeth Stern

Seit 1945 besucht man sich gegenseitig einmal in Niedereschach, dann wieder in Dortmund, feiert gemeinsame Familienfeste und nimmt gegenseitig an Freud und Leid teil. So war Johann Stern bei der Beerdigung von Hugo Nolting und von auch dessen Frau. Umgekehrt war die befreundete Familie für Stern da, als seine Frau Elisabeth beigesetzt wurde. Die 1942 mitten im Zweiten Weltkrieg entstandene Freundschaft hat sich auch auf die Kinder und Enkelkinder von Johann Stern und Hugo Nolting ausgeweitet.

Gern gesehene Gäste bei Festen

Und das kommt nicht von ungefähr, denn Hugo Nolting und Johann Stern brachten bei gegenseitigen Aufenthalten immer wieder auch Kinder und Enkelkinder mit. Hugo Nolting weilte zu Lebzeiten fast jedes Jahr für einige Tage bei Johann Stern. Für die ganze Familie Nolting hat sich Niedereschach seither zu einer Art zweiten Heimat entwickelt und mit seiner humorigen und geselligen Art war Hugo, der kleine Bub von damals, bei vielen Dorf-Festivitäten in Niedereschach immer gerne mit dabei.

Sie genießen das Wiedersehen in Niedereschach: Von links Ulrike Storz, Markus Stern, Johann Stern, Petra Zdolsek, Jürgen Zdolsek Nico Zdolsek und Berthold Müller, ein Neffe von Johann Stern. | Bild: Gerd Jerger

Noch gut erinnert sich Johann Stern an die gemeinsamen Jugendjahre mit dem Jungen aus Lünen. Mit ihm feierte er 1944 im Beisein von dessen Eltern Heinrich und Auguste Nolting, die natürlich immer wieder nach Niedereschach kamen, sogar gemeinsam das Fest der Erstkommunion.

Alle schwelgen in Erinnerungen

Jüngst erst weilte mit Petra Zdolsek eine Tochter von Hugo Nolting zusammen mit ihrem Mann Jürgen und dem jüngsten Sohn Nico bei der Familie Stern – und dies im Hause der Tochter von Johann Stern, Ulrike Storz. Dass dabei viele Erinnerungen wachgerufen wurden, versteht sich von selbst.

Nächster Termin: Dortmund gegen Freiburg

Und auch der nächste gemeinsame Termin der beiden Familien steht bereits: wenn der Revierclub Borussia Dortmund im nächsten Frühjahr auf den SC Freiburg trifft, dann trifft man sich wieder in Dortmund. Die Vorfreude auf dieses Spiel und das nächste Treffen ist groß, auch wenn man sportlich gesehen vielleicht der jeweils anderen Mannschaft die Daumen drückt. Aber da könnte ja ein Unentschieden helfen.