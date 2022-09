von Gerd Jerger

95 Menschen aus der Ukraine haben in Niedereschach in den vergangenen Monaten nicht nur eine neue Bleibe, sondern auch ein kleines Stückchen Zuhause gefunden. Dafür haben die vielen kleine und größeren Aktionen und Hilfestellungen beigetragen, die viele Bürger der Gesamtgemeinde selbst in die Wege geleitet haben. Aktuell wird allerdings auch in Niedereschach wieder dringend Wohnraum gesucht.

Viel Hilfsbereitschaft von Vermietern

Seit über 30 Jahren verfügt die Gemeinde Niedereschach über eine Mietwohnungsbörse. Diese langjährige Erfahrung hilft aktuell auch bei der Wohnungssuche für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. In Niedereschach sind derzeit 95 Menschen aus der Ukraine, darunter mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche, im Rahmen der Anschlussunterbringung wohnhaft – und dies ausschließlich in Mietwohnungen.

Bislang keine Container nötig

Möglich sei dies nur dank der Unterstützung von Hauseigentümern, die bereit waren, Wohnungen zu vermieten, betonte jetzt Bürgermeister Martin Ragg. Dadurch konnte die Gemeinde bislang die Belegung von Hallen oder die Nutzung von Wohncontainern vermeiden. Hinzu komme, dass sich viele der Vermieterfamilien großartig um die bei ihnen wohnenden Flüchtlings kümmern und diesbezüglich bei der Integration wertvolle Unterstützung leisten. Für dies alles sind Bürgermeister Martin Ragg und die Mitglieder des Gemeinderats überaus dankbar.

Wohnraum dringend gesucht

Nach wie vor werde aber Wohnraum gesucht, denn die Flüchtlingssituation in Baden-Württemberg ist aktuell sehr angespannt. Viele Gemeinden stoßen an ihre Grenzen – so auch Niedereschach. Vor diesem Hintergrund sucht die Gemeinde weiter nach geeignetem Wohnraum.

So wird verteilt Das Land Baden-Württemberg weist den Landkreisen nach einem bestimmten Schlüssel, der an die jeweiligen Einwohnerzahlen gekoppelt ist, geflüchtet Menschen zu. Und der Landkreis wiederum weist diese den Städten und Gemeinde zu. Auch hier ist die jeweilige Einwohnerzahl die Berechnungsgrundlage, wie viele geflüchtete Menschen die Stadt oder Gemeinde aufnehmen muss. Wer in Niedereschach Wohnraum zur Verfügung stellen kann, sollte sich unter Telefon 07728/64832 im Bürgerbüro melden.

Einige aus der Ukraine und auch aus anderen Ländern stammende Menschen in Niedereschach haben unterdessen bereits Fuß auf dem Arbeitsmarkt gefasst und Arbeitsstellen angetreten. Dabei zeige sich immer wieder, dass das Erlernen der deutschen Sprache der Türöffner auf dem Arbeitsmarkt ist. Umso bedauerlicher sei es, dass es bei offiziellen Sprachkursen große Engpässe und lange Wartezeiten gibt.

Dank des Engagements seitens der Schule ist es gelungen, die Kinder und Jugendlichen aus den Flüchtlingsfamilien in den Schulalltag zu integrieren. Probleme gibt es im Kindergartenbereich und der Kleinkindbetreuung, da dort kaum Plätze zur Verfügung stehen.

Unvergessene Aktion der Schüler

Aus den Reihen der Niedereschacher Bevölkerung kommt nach wie vor Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge. Beispielsweise gibt es zweckgebundene Spenden für ukrainische Flüchtlinge an den Sozialfonds der Gemeinde sowie viele Sachspenden, die zur Einrichtung und Ausstattung eines Haushaltes wichtig sind.

Villingen-Schwenningen Eigendynamik im Internet: Wie aus „seltsamen Vorfall“ versuchte Kindesentführung wird Das könnte Sie auch interessieren

Unvergessen ist auch eine Aktion von Fischbacher Grundschülern, die einen Kuchenverkauf organisiert haben und den Erlös nutzten, zusammen mit ukrainischen Kindern und Jugendlichen sowie deren Müttern einen Schwimmbadbesuch in Königsfeld zu ermöglichen.

Mit der Jugendwehr im Spaßbad

Und auch die Jugendfeuerwehr Niedereschach hat sich eingebracht: Unter der Regie von Jugendwart Thomas luden die jungen Floriansjünger ukrainische Kinder und Jugendlichen und deren Mütter zu einem Ausflug in das Badeparadies Galaxy in Titisee-Neustadt ein. Auch das eine oder andere Fahrrad für die Kinder wurde gestiftet, wobei der Fahrradexperte Sven Spiegelberg diese, sofern notwendig, ehrenamtlich straßenverkehrsfähig gemacht hat.

Helfen trotz eigener Probleme

Dies und vieles mehr zeigt, dass die Hilfsbereitschaft nach wie vor vorhanden ist, freut sich auch Bürgermeister Ragg. Vor allem angesichts der vielen anderen Probleme, die aktuell viele Haushalte belasten – angefangen von den Spritpreisen über die Gaspreise bis hin zur Inflation, die sich bei jedem Einkauf im Supermarkt deutlich bemerkbar macht – sei dies eine tolle Sache.