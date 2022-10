von Gerd Jerger

Die Baumaßnahme zur Verlegung der Wasserleitung für den Notfall-Verbund mit Niedereschach sorgt derzeit für umfassenden Ärger: Bei Anliegern, Autofahrern und der Gemeinde. Massiv betroffen ist unter anderem der Verkehr nach Niedereschach, Schwenningen und zur Autobahn.

Ein neuer Bauunternehmer? Einfach zu riskant

Dennoch soll die in der Kritik stehende Firma aus Hüfingen auch den dritten Bauabschnitt ausführen. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig und folgte damit einem Kompromissvorschlag der Verwaltung. Bei aller Kritik am Unternehmen und der Unzufriedenheit war es Mehrheitsmeinung, dass eine Kündigung des Werkvertrages zu viele Risiken berge.

Weit hinter dem Zeitplan

Eigentlich hätte der erste Bauabschnitt (Vordere Straße bis Kreuzungsbereich Vordere/Niedereschacher/Deißlinger Straße) bereits im Juni fertiggestellt sein sollen und der jetzt noch laufende zweite Bauabschnitt in der Niedereschacher Straße am 16. September. Doch mittlerweile ist die Firma über 50 Werktage hinter dem Zeitplan. Folge ist, dass ein Ende des zweiten Bauabschnitts zwar neu festgelegt, aber nicht wirklich absehbar ist – und der dritte Abschnitt nun auf 2023 verlegt wird.

Kritik bleibt ohne Erfolg

Doch wie konnte es so weit kommen? „Seit Beginn der Maßnahme bemängeln wir jede Woche im Baustellentermin den zeitlichen Verzug und die desolate Unterbesetzung auf der Baustelle. Auch gegenüber der Geschäftsführung wurde dies bemängelt und Abhilfe eingefordert, was jedoch erfolglos blieb“, teilte die Verwaltung mit. An circa 80 Prozent aller Arbeitstage waren demnach lediglich zwei Personen statt der benötigten sechs auf der Baustelle eingeteilt. Leidtragende sind vor allem die Anwohner der Umleitungsstrecke, die unter erheblicher Verkehrsbelastung stehen.

Das Versprechen der Baufirma

Die Bau-Firma wurde in Verzug gesetzt, auf Schadensersatzforderungen hingewiesen und angedroht, die Vertragsstrafe einzubehalten. Daraufhin wurden nach Auskunft der Gemeinde schriftlich Fehler eingestanden, um Entschuldigung gebeten und versichert, für den nächsten Bauabschnitt ausreichend Personal, Material und Baumaschinen einzusetzen sowie den neuen Zeitplan einzuhalten. Dieser sieht vor, spätestens zum 4. November den zweiten Bauabschnitt komplett fertigzustellen, so dass dann die Umleitung aufgehoben werden kann.

Kein Durchkommen mehr in Dauchingen

Der dritte Bauabschnitt (nördlich des Kreisverkehrs Richtung Niedereschach) muss spätestes am 17. April 2023 begonnen und am 30. Juni 2023 beendet sein. Während dieses Zeitraumes wird es keine Umleitung im Ort geben, der Durchgangsverkehr muss Dauchingen komplett umfahren.