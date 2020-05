Noch vor einigen Wochen hat sich für Daniel Hildbrand, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma in Niedereschach, alles darum gedreht: um das Schleifen. Genauer gesagt: um das Rundschleifen. Wohl kaum hätte der 37-jährige Geschäftsführer daran gedacht, einmal Spuckschutze herzustellen. Doch genau das tut er jetzt. Die Coronakrise erfordert auch für ihn einen Plan B. Denn weniger Aufträge im Automobil-Bereich bedeutet gleichzeitig mehr Kapazitäten für Neues. Kreativität ist gefragt. Und die scheinen Hildbrand und seine fünf Mitarbeiter zu haben.

Daniel Hildbrand vor einem Hygieneschutz-Aufsteller. | Bild: Jens Hagen

„Vor etwa zwei Wochen haben wir die ersten Hygieneschutzaufsteller umgesetzt“, erzählt Hildbrand. Hygieneschutzaufsteller – hinter dem sperrigen Wort steckt eine simple Konstruktion: eine Acrylglasscheibe eingefasst in einen Aluminiumrahmen, darunter Platz für eine Durchreiche. Höhe und Breite sind variabel. Der Hygieneschutz steht auf zwei „Aluminium-Füßen“. Der Hygieneschutz soll eine Ansteckung mit dem Coronavirus über Tröpfchen vermeiden.

Und wohin damit? Den Aufsteller könne man in Büros, Kantinen, Konferenzräumen oder an Kassen und Tresen platzieren. Hildbrand betont, dass es sich dabei nicht um ein Medizinprodukt handle. Trotzdem sieht er in den Aufstellern eine „wirksame Maßnahme“, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Mit dem Hygieneschutz will der Kleinbetrieb auf Nachfragen in der Region reagieren. Und: „Wir wollen unseren Teil zum Schutz der Menschen in der Region beitragen“, sagt Hildbrand. Die Qualität sei ihm zwar wichtig, aber es solle auch bezahlbar bleiben – aus Solidarität, wie er sagt.

Doch was, wenn die Corona-Pandemie ein Ende findet? Wohin mit den Spuckschutzen? Auch darüber hat sich das Team Gedanken gemacht. „Der Hygieneschutz soll auch später noch nutzbar sein“, findet er. Der Aufsteller könne als Werbeaufsteller oder Whiteboard benutzt werden oder – mit ein paar Handgriffen zur Magnettafel umgebaut werden. Von Kurzarbeit ist der Betrieb bislang nicht betroffen. „Das wollen wir verhindern“, sagt Hildbrand. Und weiter: „Bis jetzt sieht es gut aus.“