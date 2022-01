von Albert Bantle

Fischbach schrumpft weiter: Der Teilort hatte zum Jahresende des vergangenen Jahres 18 Einwohner weniger als noch vor Jahresfrist. Ortsvorsteher Peter Engesser hofft nun, dass das neue Klein-Baugebiet an der alten Schmiede den Negativtrend stoppen kann.

Es geht von 1125 auf 1107 Einwohner runter

Ortsvorsteher Peter Engesser blickte in der ersten Ortschaftsratssitzung des neuen Jahres zurück auf 2021. Ganz und gar nicht gefällt es ihm, dass die Einwohnerzahl einmal mehr zurückgegangen ist. Waren es am 31. Dezember 2020 noch 1125 Einwohner, so sind es genau ein Jahr später nur noch 1107.

Orts-Chef rechnet mit rund 40 Neubürgern

Vor diesem Hintergrund freut sich Engesser darauf, dass an der alten Schmiede an der Schramberger Straße aktuell sechs Doppelhäuser entstehen. Wenn diese bezogen sind, rechnet er mit rund 40 Menschen, die nach Fischbach zuziehen. Das werde die rückläufigen Einwohnerzahlen stoppen und auch der Belegung des Kindergartens und der Grundschule in Fischbach guttun, so die Hoffnung des Ortsvorstehers.

Zehn Sterbefälle, aber nur acht Babys

Ganz und gar nicht gefällt es ihm, dass den zehn Sterbefällen im Jahr 2021 nur acht Geburten gegenüberstehen. Zudem bedauert er, dass er durch die Pandemie bedingt, viele Menschen nicht besuchen konnte, die einen runden Geburtstag oder ein Ehejubiläum feiern konnten. Immerhin waren in Fischbach 19 runde Geburtstage, drei goldene, drei diamantene und eine eiserne Hochzeit zu verzeichnen.

Ausgefallen: Das 2021 geplante riesige Narrentreffens (unser Bild entstand 2020 kurz vor der Pandemie) fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. | Bild: Albert Bantle

Lang war auch Engessers Liste der 2021 ausgefallenen Veranstaltungen. Nicht stattgefunden haben das Mofarennen, Seniorentreffen, ein geplantes großes Narrentreffen der Narrenzunft, das Petrollifest, das Maifest, das Fischerfest, das Jahreskonzert des Musikvereins, die Theaterabende des FC Fischbach und vieles mehr.

Die guten Nachrichten des Jahres 2021

Doch es gab 2021 auch gute Nachrichten. In die Technik des für die Wasserversorgung der Gesamtgemeinde wichtigen Pumphauses wurden 230.000 Euro investiert. Außerdem auf der Liste: die Dachsanierung des Nebengebäudes beim Schmiedesteighaus für 50.000 Euro, den „Lückenschluss“ beim Gehweg im Gewerbegebiet Riedwiesen (40.000 Euro), die für die Planung des Neubaugebietes „Steigäcker II“ investierten 13.000 Euro, die Kanalsanierung im Bereich der Tummelhalde (100.000 Euro) und die Planungskosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 50.000 Euro. Insgesamt wurden in Fischbach 483.000 Euro investiert.

Auch das Baugebiet „Steigäcker II“ kommt voran

Stolz zeigte sich Engesser auch auf die Brennholz-Sammelaktion für das Ahrtal. Zuversichtlich ist er, dass man 2022 mit dem Baugebiet „Steigäcker II“ vorankommt. Bis dort gebaut werden kann, werde es aber noch dauern.