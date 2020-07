von Gerd Jerger

Welche ortsteilbezogenen Investitionsmaßnahmen in das Investitionsprogramm 2021 und in die mittelfristige Finanzplanung der kommenden Jahre aufgenommen werden sollten, das stand im Mittelpunkt der Diskussionen in der jüngsten Sitzung des Kappeler Ortschaftsrates.

Sorgen um Gewerbesteuereinnahmen

Bürgermeister Martin Ragg machte gleich zu Beginn darauf aufmerksam, dass in Folge der Corona-Pandemie auch in Niedereschach für das kommende Jahr mit einem kräftigen finanziellen Einbruch gerechnet werden müsse. Insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen dürften stark davon betroffen sein, so dass bestimmt nicht alle bisher geplanten Investitionen umgesetzt werden könnten und auch über eine erhöhte Kreditaufnahme nachgedacht werden müsse.

Großprojekte binden Personal

Nach Vorlage der konkreten Wünsche aus den Ortsteilen werde die Verwaltung dann prüfen, ob eine Finanzierung möglich sei. Über das endgültige Investitionsprogramm 2021 entscheide letztlich der Gemeinderat. Bei den Überlegungen sollte mitberücksichtigt werden, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen insgesamt nicht nur finanziell, sondern auch personell leistbar sein müssen. Insbesondere durch bereits geplante Maßnahmen, beispielsweise die Sanierung der Gemeinschaftsschule, seien bereits große Teile der personellen Ressourcen gebunden.

Was bislang vorgesehen ist

Gemäß einer Auflistung der Haushaltschefin Melanie Cziep seien im Haushaltsplan 2020 beziehungsweise in der mittelfristigen Finanzplanung die Sanierung der Schloßberghalle mit 520 000 Euro vorgesehen, ebenso die Ausstattung der Grundschule im Bereich Digitalpakt mit 2000 Euro. Schwerpunktmäßig ist außerdem ein bereits lang gehegter Wunsch eingeplant, die Toilettenanlage für die Freizeitanlage St. Othmarsquelle mit 27 000 Euro. Für 2021 stünde der Parkplatz Im Schloßberg mit 50 000 Euro auf dem Plan, ferner der Radweg Kappel–Nordstetten (Weilersbach) mit 10 000 Euro. Hier habe zwischenzeitlich der Landkreis die Planungshoheit übernommen, wofür man natürlich sehr dankbar sei.

Von Brunnen bis Kindergarten

Zudem vorgesehen sind laut Cziep Maßnahmen für neue Bestattungsformen auf dem Friedhof mit 50 000 Euro. Für 2022 seien nochmals 1500 Euro für die Ausstattung der Grundschule im Digitalpakt eingeplant. Daneben seien im Ergebnishaushalt 2020 beziehungsweise in der mittelfristigen Finanzplanung als größere Projekte für 2020 die Sanierung Kindergarten mit 15 000 Euro eingeplant sowie für das Jahr 2022 die Sanierung des Brunnens beim Streichelzoo im Mühlenweg mit 8000 Euro.

Gruppenraum ist noch nicht fertig

Dazu wurden im Verlauf der Diskussion etliche aus Sicht des Ratsgremiums notwendige Änderungswünsche vorgebracht. So war man sich einig, dass die Gelder für die Instandsetzung des Parkplatzes im Schloßberg besser anderweitig verwendet werden sollten. Denn dort werde eigentlich lediglich totes Kapital investiert, da durch die neuen Parkplätze direkt an der Schloßberghalle dieser Platz eigentlich kaum noch genutzt werde. „Geschottert und sauber müsste da reichen“, so auch die Überlegung des Ortsbaumeisters. Dieses Geld sollte doch lieber in den Kindergarten investiert werden, forderte Stefanie Schwarzeit, da dort ein Gruppenraum noch immer nicht fertig sei. Ein Raum sei inzwischen fertig, aber in besagtem Raum sei so gut wie noch nichts gemacht worden, insbesondere die Möbel wie Tische und Stühle seien „echt grenzwertig“.

Standortfrage beim Brunnen

Auch die Instandsetzung des Brunnens könnte nochmals überdacht werden, so wurde angeregt, zumal sich für diesen Brunnen auch die Standortfrage stelle. Der dortige Gedenkstein 900 Jahre Kappel könnte irgendwo anders besser zur Geltung kommen. Dieser Standort werde ohnehin so gut wie nicht frequentiert außer von den Bürgen, die dort Wasser holen, meinte auch der Ortsbaumeister.

Parkgebühren beim Streichelzoo?

Was den Streichelzoo und die vielen Besucher im Mühlenweg betrifft, so schlug abschließend Daniel Ruf vor, dort einen Parkautomaten aufzustellen und von den Besuchern eine Parkgebühr zu erheben. Dies wären doch Einnahmen, die in Anbetracht der hohen Kosten für den Streichelzoo doch sicherlich angebracht wären. „Eine recht interessanter Ansatz“, so meine auch Ortsbaumeister Hartmut Stern, den man auf jeden Fall überprüfen werde. „Denn für ihre Autos sind die Leute immer bereit, Geld auszugeben.“