Eine schlimme Zeit durchlebt derzeit der Geschichts – und Heimatverein Niedereschach (GHV). Und so schnell wird der Verein nach dem vor wenigen Tagen nach einem Streit mit Kassenchef Peter Klee bekanntgegeben Rücktritt des Vorsitzenden und Museumsleiters Hans Otto Wagner wohl auch nicht zur Ruhe kommen. Wagner erhob unterdessen harsche Vorwürfe gegen seine früheren Vorstandskollegen.

Vorwürfe drehen sich ums Geld

An der Jahreshauptversammlung nahm Wagner persönlich nicht teil. Stattdessen wurde ein Schreiben Wagners verlesen. Darin wirft der ehemalige Museumsleiter dem Vorstand unter anderem die nicht satzungemäße Verwendung von Geldern vor. Er kündigt nach geplanter Rücksprache mit dem Landratsamt und dem Finanzamt „einzuleitende Konsequenzen“ an.

Wagner prangerte in seinem Schreiben etwa die Beteiligung des Vereins an der Neuanschaffung von Fenstern im Bereich des Museumscafés in Höhe von 5000 Euro an. Kassierer Klee habe sich damit nicht satzungsgemäß verhalten, weil das Museumsgebäude der Gemeinde gehöre und nicht dem Verein.

Klee verwies in der Versammlung darauf, dass diese Kostenbeteiligung im Vorstand einstimmig beschlossen wurde. „Ich habe die Kasse nur geführt und nicht gesagt, was gekauft oder nicht gekauft wird. Das wurde jeweils in den Vorstandssitzungen und dies mit den Stimmen Wagners beschlossen“, so der Kassierer gelassen.

Auch vom Betrieb des Museumscafés stehe nichts in der Satzung, führt Wagner weiter auf. Das von Irmgard Klee federführend betriebene Café habe sich zur Haupteinnahmequelle des Vereins entwickelt.

Mit Blick darauf, dass in der Satzung steht, dass der Verein „selbstlos tätig sei und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt“, hält Wagner mit Verweis auf den fünfstelligen Kassenbestand den Betrieb für „widersprüchlich und für das Finanzamt für interessant“. „Auch die Gemeinde dürfte an einer nicht vorhandenen Schankerlaubnis interessiert sein, da regelmäßig Bier, Sekt und Wein ausgeschenkt wurde“, schreibt Wagner weiter.

Der Kassenchef genießt das Vertrauen der Mitglieder

Seine Forderung, den Kassierer nicht zu entlasten, folgten die Mitglieder nicht. Peter Klee und der komplette Vorstand wurden einstimmig entlastet. Klee hatte zuvor alle notwendigen Unterlagen, Belege und Kontoauszüge mit in die Versammlung gebracht und offengelegt. Aktuell beträgt der Gesamtkassenstand exakt 12.020,02 Euro. Zudem bescheinigten die beiden Kassenprüfer Stefan Schlenker und Emil Stehle eine einwandfreie Kassenführung. „Die Kasse ist vollkommen in Ordnung“, so ihre klare Ansage.

Lücken im Heimatmuseum

Bei den verschiedenen Berichten wurde mehrfach betont, dass sich Wagner große Verdienste um das Heimatmuseum erworben habe. Dafür wurde ihm auch gedankt. Gleichzeitig informierten die Vorstandsmitglieder darüber, dass Wagner in den vergangenen Tagen in den Räumen des Museums von ihm angebrachten Beschriftungen und Gegenstände, die aus seine privaten Fundus stammten, entfernt und am Sitzungstag den Schlüssel für das Museum zurückgegeben habe. Man werde nun versuchen, die entstandenen Lücken zu schließen.

Angesichts des Wirbels gerieten die eigentlichen Versammlungsregularien etwas in den Hintergrund. Schriftführerin Irmgard Klee ließ die auch durch die Pandemie beeinträchtigten Aktivitäten in den beiden zurückliegenden Jahren Revue passieren. Ortsvorsteher Peter Engesser betonte, was passiert sei, müsse man abhaken und nach vorne blicken. Die Verdienste von Hans Otto Wagner seien unbestritten. Er wolle nun erneut versuchen, Menschen aus allen Ortsteilen für eine Mitarbeit im Heimatmuseum zu gewinnen, so der Orts-Chef.

Unterstützung der Gemeinde

Bei den Neuwahlen fand sich für den zurückgetretenen Vorsitzenden kein Nachfolger. Damit ist diese Position derzeit vakant. Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden Kassierer Peter Klee, die Besitzer Carla Stricker, Barbara Nickolmann, Sarah Fischer und Denis Fischer sowie in Personalunion Irmgard Klee als Vize-Vorsitzende und Schriftführerin. Stefan Schlenker und Emil Stehle prüfen auch künftig die Kasse. Peter Engesser sagte zu, dass die Gemeinde auch künftig hinter dem Geschichts- und Heimatverein stehe.