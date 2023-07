Sie waren aus nah und fern angereist. Und sichtlich wohl fühlten sich am vergangenen Samstag beim 39. Engesser-Enkel-Treffen in Fischbach insgesamt 43 Nachfahren (Kinder, Enkel- und Urenkel) von Josef Engesser (1896-1979) und Maria Engesser, geborene Schlenker (1898-1987).

91 Jahre Altersunterschied

Der älteste Teilnehmer war der 94-jährige Fridolin Engesser aus Merzhausen, die jüngste Teilnehmerin war die dreijährige Elvi Engesser, die zusammen mit ihrer Schwester und der Mutter aus Zürich kommend das Treffen genoss.

„Ich habe bisher an allen 39 Engesser-Enkel-Treffen teilgenommen“, stellte Fridolin Engesser fest. Die weiteste Anreise mit über 300 Kilometern nahm Karin Guthörl aus dem saarländischen Marpingen auf sich.

Karin Guthörl aus Marpingen im Saarland hatte die weiteste Anreise. Nach meinem Besuch im Floraparadies Weißer in Schabenhausen werde ich die Rückfahrt ins Saarland mit einem Auto voller Blumen antreten, lachte die Saarländerin. | Bild: Bantle, Albert

Bild der alten Heimat machen

Das von Ursula und Heinz Engesser-Poggensee aus Flözlingen, Alfred und Marianne Engesser aus VS-Rietheim sowie Peter und Margrit Engesser aus Fischbach organisierte Treffen nutzten die Engesser-Nachfahren, um sich bei einem Rundgang durch die frühere Heimat von Maria und Josef Engesser ein Bild zu verschaffen, was sich dort in den zurückliegenden Jahren so alles verändert hat.

43 Teilnehmer genossen am Samstag das 39. Engesser-Enkel-Treffen. Mit dabei war auch Hund Willi (ganz rechts). | Bild: Bantle, Albert

Natürlich hatte Peter Engesser dabei als Ortsvorsteher von Fischbach viel zu erzählen. „Fischbach hat sich trotz zu mancher Neuerung an vielen Stellen seinen Charme erhalten“, so das zufriedene Fazit der Engesser-Enkel, die sich zudem im Saal des traditionsreichen Landgasthof „Zum Mohren“ sichtlich wohlfühlten.

Unterkirnach Was wird aus dem Hallenbad Aqualino? Interaktiver Funpark oder Trampolinparadies? Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem man neben dem Rundgang durch Fischbach auch noch das Floraparadies Weißer im benachbarten Schabenhausen besucht hatte, konnte man sich im Mohren bestens bewirtet von der Familie Petrolli und einem Caterer, dem gegenseitigen Miteinander widmen.

„Nach meinem Besuch im Floraparadies Weißer in Schabenhausen werde ich die Rückfahrt ins Saarland mit einem Auto voller Blumen antreten“, sagte Karin Guthörl vor der langen Rückfahrt.

Zwei der Kinder leben noch

„Dafür ist das Treffen ja auch gedacht“, betonte Peter Engesser. Dass mit der 84-jährigen Brunhilde und dem 94-jährigen Fridolin Engesser die zwei einzigen noch lebenden der ursprünglich elf Kinder von Maria und Josef Engesser dem 39 Treffen beiwohnen konnten, freute die Enkel – und Urenkelkinder besonders.

Und alle wünschen sich, dass beide im kommenden Jahr beim 40. Engesser-Enkel-Treffen mit dabei sein können. Noch ist nicht klar, wann genau, wo und in welcher Form man diesen Anlass feiern wird.

Königsfeld Endstation Monogamie: Pfau Hugo, war‘s das jetzt mit den vielen Frauen? Das könnte Sie auch interessieren

Zu den Höhepunkten des Tages zählte nach dem Sektempfang und einem gemeinsamen Abendessen im Mohrensaal ein über einstündiger Engesser-Film, den mit Peter Engesser aus Büttelborn bei Darmstadt, ein Namensvetter des Fischbacher Ortsvorstehers gedreht hat. Mit dem Film wurden viele Erinnerungen wachgerufen.