Im Namen seines kurzfristig erkrankten und deshalb verhinderten Freie Wähler-Ratskollegen Michael Asal gab Rüdiger Krachenfels im Niedereschacher Gemeinderat bekannt, dass sein Fraktionskollege Walter Pankoke mit sofortiger Wirkung aus der Fraktion der Freien Wähler ausgeschieden sei. Pankoke weilt aktuell im Urlaub und nahm deshalb an der Sitzung nicht teil.

Gründe bleiben unklar

Gründe für den Austritt von Pankoke, der weiterhin als fraktionsloses Mitglied im Gemeinderat bleiben wird, wurden nicht genannt. Auf Nachfrage erklärte Pankoke, dass er über die genauen Gründe nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub für ein Pressegespräch gerne zur Verfügung stehe. Vorab erklärte er, dass in der Vergangenheit einige Dinge zusammengekommen seien, die er so nicht habe akzeptieren können. Er habe diesbezüglich mit Michael Asal ein intensives und freundliches Gespräch geführt und dabei seine Gründe benannt, die Asal so auch akzeptiert habe.

Zwei Fraktionslose

Ohnehin, so Pankoke weiter, werde er bei der bevorstehenden Kommunalwahl 2024 nicht mehr kandidieren. Er werde immer älter und habe zudem noch so viele andere Ehrenämter inne, sodass es Zeit werde, kürzer zu treten. Nach Louis Weißer, der in der laufenden Legislaturperiode aus der CDU-Ortschaftsratsfraktion in Schabenhausen und aus der CDU-Gemeinderatsfraktion ausgetreten ist, ist Pankoke im aktuellen Gremium nun bereits das zweite fraktionslose Ratsmitglied.

Im Verlauf der Sitzung zeigte Gemeinderat und Bürgermeisterstellvertreter Rüdiger Krachenfels sein anhaltendes Faible für Plakate und Fahnen. Hatte er vor vier Wochen mit einer riesigen Fahne, die er im Eingangsbereich zu seinem Betriebsgelände angebracht hatte, zum „demokratischen Widerstand“ gegen eine „nicht mehr (er)tragbare Regierung“ aufgerufen (wir berichteten), so regte er jetzt im Gemeinderat an, den Sitzungssaal im Rathaus mit einer Deutschlandfahne zu verschönern. „Verstehe es, wer will“, erwiderte Bürgermeister Martin Ragg. Man werde sich „diesbezüglich auf jeden Fall Gedanken machen“, so der Rathauschef in seiner Antwort.

Zudem regte Krachenfels an, den Hügel in der Mitte des Kreisverkehrs an der Kreuzung Rottweiler-, Fischbacher- und Deißlinger Straße zu entfernen, damit dort für Fußgänger eine bessere Übersicht bestehe.

Er sei von verschiedenen Fußgängern, darunter auch Mütter mit Kindern, auf die unübersichtliche Situation wegen des Hügels angesprochen worden. Vor diesem Hintergrund bat Krachenfels die Verwaltung und seine Ratskollegen im Niedereschacher Gemeinderat, sich die dortige Situation vor Ort einmal anzuschauen und sich Gedanken über eine mögliche und übersichtlichere Neugestaltung der Kreiselmitte zu machen.

Da dort ausschließlich Landes- und Kreisstraßen betroffen sind, wird es wohl notwendig werden, in eine mögliche Neugestaltung auch die Straßenexperten des Kreises und des Landes mit einzubinden, so die Einschätzung zum Vorschlag von Krachenfels.

Einer bleibt sitzen Auf Anregung von Gemeinderat Reinhold Hummel wurde zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in Niedereschach mit einer Schweigeminute der Opfer von Krieg und Gewalt und aus aktuellem Anlass insbesondere der Zivilbevölkerung sowohl in Israel als auch im Gaza-Streifen gedacht. Bürgermeister Martin Ragg als Sitzungsleiter hatte die Anregung sofort aufgegriffen und bat alle Anwesenden, darunter auch viele Zuhörer, sich von ihren Plätzen zu erheben. Alle erhoben sich, nur der Niedereschacher Gemeinderat Markus Dietrich folgte nicht der Bitte des Bürgermeisters und blieb sitzen.