von Albert Bantle

Rege genutzt haben die Zuhörer die Frageviertelstunde in der jüngsten Sitzung des Fischbacher Ortschaftsrates in der Bodenackerhalle.

Schmiedesteighaus: Jürgen Seemann wies darauf hin, dass die erst vor sieben Jahren frisch hergerichtete Außenfassade des Schmiedesteighauses an der Straßenseite zur Schramberger Straße hin bereits wieder sehr schlecht aussehe. Er fragte nach, ob es möglich wäre, die damals ausführende Firma in Regress zu nehmen. Seitens der Feuerwehr habe man schon versucht, mit einem Dampfstrahler die verschmutzte Fassade zu reinigen. Dies sei jedoch nicht gelungen.

Ortsbaumeister Hartmut Stern antwortete, dass die ausführende Firma für das Aussehen der Fassade nichts könne. Das Schmiedesteighaus liege direkt an der viel befahrenen Schramberger Straße. Dies verursache sehr viel Straßenstaub und auch Verschmutzung. Mit der Qualität des Putzes und des Anstrichs habe das nichts zu tun.

Ortsvorsteher Peter Engesser, von Beruf Maler, ergänzte, dass nach sieben Jahren ohnehin kein Regress gegenüber der ausführenden Handwerksfirma mehr durchzusetzen wäre. Die Gewährleistung laufe nach fünf Jahren ab. Eigentlich helfe jetzt nur eines: neu streichen.

Radwegschilder: Etwas verwundert hat es Jürgen Seemann, dass im Zuge des Baus des Radweges zwischen Fischbach und Erdmannsweiler „sage und schreibe 22 Schilder“, die auf diesen Radweg hinweisen würden, angebracht wurden. Dies hält er für übertrieben. Hartmut Stern antwortete, dass es sich beim Bau des Radweges um eine Landesmaßnahme handle. Er sei sich sicher, dass die Schilder nach geltendem Straßenverkehrsrecht gesetzt wurden. Es gebe rechtliche Vorschriften, wonach nach jeder Ausfahrt eine entsprechende Beschilderung zwingend vorgeschrieben ist.

Gefahrenstelle: Helga Müller wies darauf hin, dass ein Absatz im Auffahrtsbereich des neuen Geh- und Radweges zwischen Fischbach und Erdmannsweiler in Erdmannsweiler sehr sturzgefährdend sei. Sie bat darum, mit den Verantwortlichen Kontakt aufzunehmen, damit diese Gefahrenstelle für Radfahrer beseitigt werde. Hartmut Stern sagte zu, sich darum zu kümmern.

Daniel Lipp bat um Auskunft, wie viele Grundstücke im Gewerbegebiet „Riedwiesen" in Fischbach noch nicht verkauft seien und ob es dort noch freie Grundstücke gebe. Bürgermeister Martin Ragg antwortete, dass einige Grundstücke dort bereits reserviert seien. Infolge der Coronakrise würden manche der Reservierer jedoch überlegen, ob sich die beabsichtigte Investition noch etwas verschieben lasse.

Lipp zeige sich über diese Aussage erstaunt. Er habe einen seiner Kunden an die Gemeinde verwiesen und seitens der Gemeinde habe man erklärt, dass im Gewerbegebiet keine Grundstücke mehr frei seien. Nun würde es ihn schon interessieren, von wem die Absage gekommen sei, so Ragg. Die Absage, so Lipp schmunzelnd, sei vom Bürgermeister persönlich gekommen, was sich wiederum Ragg nicht vorstellen konnte. Da muss es ein Missverständnis gegeben habe, das sich sicher aufklären lasse. Er werde der Sache nachgehen.

Schülerbetreuung: Des Weiteren vermisste Lipp bei der Haushaltsplanung 2021 Mittel für die geplante Einführung einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule in Fischbach. Hierzu erklärte Ragg, dass diesbezüglich aktuell sehr viele Gespräche laufen würden. Im Ortschaftsrat und auch im Gemeinderat sei man sich einig, eine Nachmittagsbetreuung an der Fischbacher Schule einzuführen. In der Praxis gestalte sich dies jedoch schwierig.

Dies habe auch damit zu tun, dass an der Ganztagesschule in Niedereschach die Ganztagesbetreuung vollkommen kostenfrei sein müsse. Anders sei dies bei der Nachmittagsbetreuung, da könne eine Beteiligung der Eltern beschlossen werden. Wenn in Fischbach eine Nachmittagsbetreuung eingeführt werde, müsse man dies aber auch aus Gleichheitsgründen an der Grundschule in Kappel tun. Dort habe man die gleichen Probleme wie in Fischbach.

Man habe sich jüngst mit Vertretern der Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten, mit der die Gemeinde bei der Schulbetreuung zusammenarbeite, mit Eltern und der in dieser Sache sehr engagierten Ortschaftsrätin Corinna Link an einen runden Tisch gesetzt und die Sache besprochen. Es sei zu erwarten, dass in absehbarer Zeit noch keine Lösung gefunden werde, die auch umsetzbar sei. Jeder der genannten Schulstandorte habe seine „spezifischen Eigenheiten“. Wenn das Konzept erstellt sei, werde man auch die Kosten nennen können. Dann gehe es darum, konkrete Beschlüsse bezüglich der Einführung und auch der Elternbeteiligung zu fassen.