Niedereschach vor 4 Stunden

Vize-Bürgermeister Rüdiger Krachenfels fordert in Sachen Finanzen: „Jetzt erst mal abwarten“

Im gesamten Umland stehen momentan Haushaltsdebatten an und nahezu überall ist von Finanzlöchern und verminderten Steuereinnahmen wegen der Corona-Pandemie die Rede. In Sachen Finanzierung des kommunalen Haushalts und Steuergerechtigkeit vertritt der stellvertretende Bürgermeister und Gemeinderat Rüdiger Krachenfels jedoch eigene, unkonventionelle Ansichten und wendet sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit.