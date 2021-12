von Gerd Jerger

Der Leiter des Kreisforstamtes, Frieder Dinkelaker, und Försterin Annalena Grieb legten in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Zahlen des Forstwirtschaftsjahres 2020 zur Genehmigung vor. Die Negativ-Tendenz hatte sich bereits im Jahr 2019 angekündigt, als der mit 5273 Euro ausgewiesenen Gewinn für das Forstwirtschaftsjahr 2018 erheblich unter dem Ergebnis der Vorjahre lag. Und auch in den kommenden Jahren werde es nicht viel besser sein, so prognostizierte damals die Försterin, mit dem Ziel, auch 2020 wenigstens eine „schwarze Null“ zu erzielen.

Sabine und Bianca waren schuld

Dieses Ziel konnte nun gerade noch erreicht werden, wie sich zeigte: Gerade mal 1363 Euro waren unterm Strich noch übriggeblieben. Grund dafür war die Tatsache, dass im Berichtsjahr lediglich 15 Prozent des Einschlags planmäßig erfolgt seien. 65 Prozent seien durch Sturmschäden angefallen und 20 Prozent durch Käferholz, erläuterte die Försterin. Die beiden Sturmtiefs Sabine und Bianca haben große Schäden verursacht.

Die Waldwege Auch einige Waldwege im Niedereschacher Forst müssen noch hergerichtet werden. Dies werde man wohl erst 2022 angehen können, erklärte Försterin Annalena Grieb. Der Grund: Der mit den Arbeiten beauftragte Unternehmer sei derzeit im Hochwasser-Katastrophengebiet im Ahrtal im Einsatz.

Kreisweit betrachtet sei Niedereschach zwar noch sehr gut weggekommen. Wenn man jedoch den Gemeindewald im Verlauf der vergangenen 20 Jahre betrachte, habe auch dieser insgesamt stark gelitten. Witterungsbedingt und auch wegen der Aufarbeitung der Schäden habe man es im Jahr 2020 nicht geschafft, Neupflanzungen vorzunehmen. Insgesamt, so Anna-Lena Grieb, sei der Frischholzpreis im Jahr 2020 extrem schlecht gewesen.

Im Gemeindewald von Mönchweiler haben Revierleiter Peter Gapp (von links) und die Niedereschacher Revieleiterin Anna-Lena Grieb, die zeitweise in Mönchweiler aushilft, im Moment alle Hände voll zu tun. Zwei Stürme haben im Winter erhelbliche Schäden verursacht. Zudem gibt es große Probleme mit dem Borkenkäfer. | Bild: Cornelia Putschbach

Und auch das Jahr 2021 sei geprägt gewesen von Stürmen, die erhebliche Schäden verursacht haben. Die kühle Witterung und der reichliche Niederschlag hätten zwar eine kleine Atempause verschafft, doch die Schäden aus dem Dürrejahr 2018 sowie die explosionsartige Vermehrung des Käfers im Jahr 2019 und die Stürme 2020 hätten das Forstjahr geprägt, so die Fachfrau.

Auch 2021 schlägt der Borkenkäfer wieder zu

Trotz des reichlichen Niederschlages habe es auch 2021 sehr viele Probleme mit dem Käfer gegeben. Man habe fast genauso viel Käferholz aufarbeiten müssen wie im Jahr 2020. Kreisforstamtsleiter Dinkelacker führt aus, dass der Klimawandel die Forstexperten sehr beschäftige. Man konzentriere sich diesbezüglich auf neue Aufgaben, die wohl unweigerlich auf den Forst zukommen.

20.000 neue Tannen gepflanzt

Die Pflanzungen vom Vorjahr wurden im Jahr 2021 nachgeholt und über 20.000 Pflanzen, hauptsächlich Tannen, nachgepflanzt. Im zurückliegenden Oktober habe man mit der Frischholzaufarbeitung begonnen, wobei sich die Preise insgesamt erfreulich entwickelt haben, erklärte die Försterin. Diese seien jedoch bereits wieder rückläufig.