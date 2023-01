von Albert Bantle

Ein kurzweiliges Jubiläums-Festbankett zum 50. Geburtstag begeisterte in der Bodenackerhalle die Mitglieder und Freunde der Narrenzunft Fischbach (NZF). Fünf verdienstvolle Fischbacher Narrenräte wurden dabei von der Schwarzwälder Narrenvereinigung geehrt.

Das große und kleine Narrenballett ist der große Stolz der Zunft und glänzt mit einem tollen Auftritt. | Bild: Albert Bantle

Als Herzensangelegenheit bezeichnete die Präsidentin der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV), Anne-Rosel Schwarz, diese Aufgabe. Dass sie gemeinsam mit Vize-Präsident Karlheinz Bähr mit Patricia Boner, Christian Albert, Daniela Scherrmann, Andy Ettwein und Winfried Seemann gleich fünf amtierende Narrenräte der Narrenzunft Fischbach (NZF) mit dem bronzenen Verbandsorden der Schwarzwälder Narrenvereinigung auszeichnen konnte, sei ihr eine große Freude.

Nicht nur bei Umzügen sondern auch bei festlichen Anlässen wie dem zurückliegenden Festbankett kann sich die Zunft auf den Musikverein Fischbach verlassen. | Bild: Albert Bantle

Verbunden mit der Ehrung lobte Schwarz das hervorragend organisierte Festbankett. „Das ist heute ein wunderschöner Abend“, sagte die Präsidentin. Zu jedem der Geehrten fand sie persönliche Worte und führte dessen Verdienste rund um die NZF auf. Schwarz dankte dem Musikverein Fischbach unter der Leitung von Robert Lipp für die musikalische Umrahmung des Festbanketts. Die Präsidentin sagte, es sei alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass so viele Musikvereine die Zünfte bei vielen Anlässen und Umzügen musikalisch begleiten.

Eine Vielzahl von Ehrungen prägt das Festbankett. Wohl noch nie war die Bühne der Bodenackerhalle bei Ehrungen so voll. | Bild: Albert Bantle

Die lange Liste der Gäste, die Zunftmeister Christoph Droxner bei der Begrüßung verlas, zeigt die Wertschätzung für die Narrenzunft. Unter anderem erwiesen Pfarrer Frederik Reith und Altbürgermeister Otto Sieber den Fischbacher Narren an ihrem Ehrentag Referenz.

Zunftmeister Christoph Droxner freute sich bei der Begrüßung über die vielen Gäste in der Bodenackerhalle. | Bild: Albert Bantle

Grußworte sprachen Bürgermeister Martin Ragg, Ortsvorsteher Peter Engesser, der Sprecher der Fischbacher Vereinsgemeinschaft, Thomas Haas, Anne-Rosel Schwarz, Martin Müller von der Guggenmusik Ohrwürmer Fischbach, Manuel Straub von den Wolfbachrolli aus Pfaffenweiler, Andreas Wilhelm von der Schanzelzunft Villingen sowie Albert Bantle für die noch lebenden neun Gründer der Zunft. Sie alle fanden nur lobende Worte und überreichten zum Jubiläum teils auch sehr erinnerungsträchtige Geschenke.

Das Programm Ein Höhepunkt des Abends war ein eindrucksvoller Film von Niklas Link. Der junge Fischbacher Filmemacher stellte darin die 50-jährige Geschichte der Zunft auf ganz spezielle Weise dar. Das galt auch für die von Zunftmeister Christoph Droxner und dem zweiten Zunftmeister Andy Ettwein verlesene Chronik. Bereichert wurde das Programm zudem durch einen Auftritt der Fischbacher Gardemädchen.

Viele Erinnerungen wurden wachgerufen, als Zunftmeister Christoph Droxner an die verstorbenen Gründer Ewald Seeburger, Jakob Dieter, Willi Echle, Helmut Seemann, Wolfgang Seemann und Peter Weißer erinnerte. Mitfeiern konnten an dem Abend Roland Schlenker, Egon Schlenker, Rainer Storz, Manfred Stern, Reinhold Müller, Albert Bantle und Stephan Roth. Zwei der noch lebenden Gründer, Edgar Schlenker und Willi Roth, konnten nicht am Jubiläumsbankett teilnehmen. Gleich mehrfach erinnert wurde bei dem Bankett an den erst vor wenigen Wochen verstorbenen Ehrenzunftmeister Hans Kaltenbach, den man getrost als den Vater der Narrenzunft Fischbach bezeichnen kann.

Das Festbankett, der mit einem Sektempfang begonnen hatte, endete dann mit der Eröffnung eines von Alexander Scherrmann in die Halle gezauberten Schwarzwald-Buffets.