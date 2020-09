Niedereschach vor 2 Stunden

Vandalismus rund um den Eschachpark – Senioren des Betreuten Wohnens in Sorge

Vandalen sorgen im Bereich des „Betreuten Wohnen“ in Niedereschach in jüngster Zeit immer wieder für große Unruhe und stören mit nächtlichen Aktionen die Idylle in und rund um den Eschachpark.