Ein Unfall mit mehreren Tausend Euro Schaden hat sich laut Polizei am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 181 zwischen Fischbach und Niedereschach ereignet.

Ein 20-jähriger Traktorfahrer fuhr in Richtung Niedereschach. Plötzlich machte sich die Hydraulik seines

Anhängers aus bislang ungeklärter Ursache selbstständig und richtete, vom Fahrer unbemerkt, die Ladewand komplett auf. Diese verfing sich in einer über der Straße verlaufenden Telefonleitung, beschädigte einen Telefonmast und riss einen zweiten Mast um, der beim Umfallen noch eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft

zog.

Bei dieser Kettenreaktion entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr räumte den umgestürzten Mast und die Laterne beiseite und sicherte den beschädigten Telefonmast ab.