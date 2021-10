Die Bruder-Konrad-Kapelle in Niedereschach ist für die Geschichte einer wundersamen Heilungen bekannt. Am Samstag gingen ein Professor sowie zahlreiche Bürger bei einem Radiästhesie-Vortrag den besonderen Schwingungen rund um das Bauwerk mit Wünschelruten auf den Grund. Dabei untersuchte die Gruppe auch zwei Stellen, die offenbar unerklärliche Kräfte ausstrahlen.

Steht die in Niedereschach und der gesamten Region so beliebte und bekannten Bruder-Konrad-Kapelle rein zufällig an ihrem idyllisch gelegenen Standort? Oder haben sich deren Erbauer eines geheimen Wissens um verborgene Kräfte bedient, um sakrale