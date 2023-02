Erfolgreich verlief für die TTSG Niedereschach der Saisonstart am zurückliegenden Wochenende beim Hessen-Cup 2023 in Stockhausen. Die Ergebnisse vom Samstag zeigen, dass sich die vielen Trainingsstunden in den vergangenen Wochen gelohnt haben. Am Samstag errangen in der Disziplin Modern Solo Alina Jazuk Gold sowie Jana Jazuk und Lea Janzer Silber. Im Modern Team 2-4 gab es Gold für das Duo Milia/Wurth.

Die weiteren Ergebnisse: Solo 1-Baton Junior (B) Alisa Werner Platz 4. Solo 1-Baton Junior (A) Andalusia Alkadi Platz 1. Solo 1-Baton Adult (E) Nele Epperlein Platz 1. Solo 1-Baton Senior (A) Sophia Sauter Platz 2. 2-Baton Junior (B) Andalusia Alkadi Platz 1. 2-Baton Junior (B) Alisa Werner Platz 2. Artistic Twirl Senior (A) Sophia Sauter Platz 1. Artistic Pair Junior (B) Jazuk/Riemer Platz 4. Artistic Pair Adult (E) Epperlein/Sauter Platz 1. C-Team Platz 1. 2-Baton Zoe Wurth Platz 7.

Die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe (TTSG) Niedereschach ist eines der großen Aushängeschilder der Gemeinde Niedereschach. Das gesamte TTSG-Team rund um den Ersten Vorsitzenden Markus Lips trägt seit über 30 Jahren den Namen der Gemeinde in Regionen weit über Niedereschach hinaus, ist jedoch auch in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg bei verschiedenen Festivitäten mit Tanzdarbietungen seinerTwirling-Sportlerinnen präsent. Die Sportlerinnen sind bei Feiern, Festen und Veranstaltungen immer eine Attraktion. Eine Besonderheit ist bei den Auftritten der Einsatz von Leuchtstäben. Beispiele hierfür sind die Auftritte einiger Niedereschacher Twirlerinnen beim zurückliegenden Deifelobed, dem Turnerball in Mönchweiler oder der Betriebsfeier von Minebea Mitsuma im stillgelegten Kraftwerk in Rottweil, wo die Twirlerinnen eine begeisternde Show präsentierten.

Im Mittelpunkt steht bei den Twirlerinnen jedoch der Sport. Twirling mag eine Randsportart sein, ist aber Spitzensport. Und was die Aktiven der TTSG betrifft, haben sich diese durch Trainingsfleiß und engagierte und qualifizierte Trainer- und Betreuerinnen in Deutschland längst in der Spitze des Twirlingsports etabliert und zudem international bereits große Erfolge erzielt. Die Eschachhalle in Niedereschach bietet den jungen Sportlerinnen dabei ideale Trainingsmöglichkeiten. Dort haben sich die Twirlerinnen mit ihren Trainerinnen in den vergangenen Wochen intensiv auf die anstehenden Turniere in diesem Jahr vorbereitet. Die vier größten Turniere finden 2023 allesamt in Hessen statt. Im Jahr 2024, so die Hoffnung der TTSG, wird man jedoch auch wieder in Niedereschach ein Turnier durchführen können. Schließlich war die TTSG Niedereschach sogar schon des Öfteren Gastgeberin von Deutschen Meisterschaften.