Eventmanager Philipp Blum war sich bereits am Samstagnachmittag sicher. Die bisherige Rekordmarke von 15.000 motorradbegeisterten Fans und Besuchern wird an diesem Wochenende ganz sicher geknackt.

Kein Wunder auch, bei herrlichem Sommerwetter waren beste Bedingungen geschaffen: für individuelle wie auch geführte Biker-Touren durch den Schwarzwald bis nach Freiburg oder für die Camper, die ihre Zelte auf dem zwei Hektar großen Wiesenareal aufgeschlagen hatten.

Und natürlich ein Programm, das mit einer Vielzahl von Reisevorträgen, Musikshows, Offroad-Trainingsmöglichkeiten, Showtrucks, Werksbesichtigungen und einem reichhaltigen kulinarischen Angebot alles zu bieten hatte, was die Freiheit des Motorradreisens ausmacht.

Vom Gardasee in den Schwarzwald

Bereits bei der Eröffnung des Travel Events am Freitag war ganz Niedereschach fest in Bikerhand, tausende Motorradfreunde aus dem In- und Ausland hatten den Weg in den Ort gefunden. Beim Rundgang über das Veranstaltungs-Areal war unüberhörbar, dass auch viele Besucher aus dem Ausland dabei waren. Nicht nur auf deutsch, sondern auch auf englisch, französisch und spanisch wurde kommuniziert.

So waren vom schönen Gardasee, aus Lazise, wohin es zu dieser Jahreszeit eigentlich die deutschen Urlauber zieht, Alessandro Bezzinatti mit seinen beiden Freunden angereist.

Alessandro Bezzinatti (Mitte) und seine beiden Freunde sind aus Lazise/ Gardasee nach Niedereschach angereist | Bild: Jerger, Gerd

In einschlägige Fachzeitschriften habe er von diesem Event erfahren und bei dem phantastischen Programm und der schönen Schwarzwaldregion habe sich Anreise auf jeden Fall gelohnt, so sein Resümee.

Viel zu viele Beschränkungen

Aus 750 Kilometer in der entgegengesetzten Richtung hat es Thomas und Lars aus Berlin nach Niedereschach verschlagen, beide seit etlichen Jahren eigentlich schon Stammgäste.

Aus Berlin kommen Thomas und Lars und wundern sich über die vielen Tempobeschränkungen im Land der „Grünen“. | Bild: Jerger, Gerd

Einmal die schöne Schwarzwaldlandschaft, die gerade für Biker wunderschöne Bergroute bereithält, aber auch das Treffen und der Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten, die Bekanntschaften und Freundschaften, die sich hier im Lauf der Jahre ergeben haben, hat sie zum Travel Event geführt.

Prall gefüllt: Die Zuschauerkulisse vor der großen Bühne am Samstagabend. | Bild: Jerger, Gerd

Wobei ihnen aufgefallen sei, dass es gerade für Biker, zum Beispiel im Bereich der Hochschwarzwaldstraße, immer mehr Beschränkungen wie Geschwindigkeitsvorschriften gebe. Und auch in Niedereschach sei das mit den Beschränkungen auf fast überall 30 Stundenkilometer wohl auf den Einfluss der Grünen in der Landesregierung zurückzuführen.

Vereine helfen auch mit

Begrüßt wurden die Gäste am Freitagmittag vom Touratech-Projektmanager Fahrwerk Joe Glaser. Er stellte das Dreitagesprogramm vor, lobte das eigene Team, aber auch die vielen anwesenden Aussteller und Hersteller: „Die haben aufgefahren was geht“, betonte Glaser.

Das Unternehmen Ohne die Firma Touratech gäbe es kein Travel-Event, welches Niedereschach inzwischen weltweit bekannt gemacht hat: 1990 entwickelte Herbert Schwarz in einer Zweimann-Werkstatt für den Eigenbedarf einen Motorradcomputer und meldete die Firma Touratech Motorradausrüstung an. 1993 folgten eine Zeltlampe und ein Alukoffer, die den Grundstock der Touratech-Produkte bildeten. 1995 erschien der erste Touratech-Katalog mit einem Umfang von zwölf Seiten. Bereits zum 25-jährigen Bestehen der Firma im Jahr 2014 erschien der neue Katalog mit der Rekordmarke von 1924 Seiten und einer Auflage von 200.000 Exemplaren in fünf Sprachen. Nach etlichen Erweiterungs- und Neubauten folgt 1999 die Gründung der Touratech AG, die mit inzwischen 350 Mitarbeiten am Stammsitz Niedereschach der größte Arbeitgeber der Gemeinde ist.

Stimmung beim Travelevent Video: Gerhard Jerger

Glaser wies zudem auf die Vielzahl von Reisevorträgen, die Offroad-Trainingsmöglichkeiten, Showtrucks, Werksbesichtigungen und das reichhaltige kulinarische Angebot hin. Voll mit einbezogen waren beim Catering die Niedereschacher Vereine. Und für mögliche Unfälle oder gesundheitliche Probleme waren zudem die DRK- Bereitschaften aus Niedereschach und Fischbach vor Ort.

Über 12.000 Kilometer auf der Maschine

Als Höhepunkt präsentierte sich am Samstagabend auf der großen Showbühne der Weltenbummler Joe Pichler mit seiner Reise ins Ungewisse durch Südamerika und Abenteuer pur auf über 12.000 Kilometern. Zusammen mit seiner Frau Renate hat er den Norden Südamerikas durchstreift, und was, in faszinierenden Bildern dargestellt, auf Kolumbiens Andenpisten beginnt, endete nach einem heißen Ritt durch das Amazonasgebiet an der Küste Brasiliens.

Mit seiner Abschiedstournee begeistert der Weltenbummler Joe Pichler mit seiner Reise ins Ungewisse durch Südamerika und Abenteuer pur auf über 12.000 Kilometern. | Bild: Jerger, Gerd

Und ein riesiger Rucksack voller Ungewissheit als treuer Begleiter immer dabei. Sein Fazit bei dieser Abschiedsvorstellung: „Nach 376.000 Kilometern on the Road, 92 Monaten im Motorradsattel und unglaublichen 35 Jahren auf der Bühne darf man auch langsam mal an ein Ende denken.“

Im Anschluss überzeugte bei der Musikshow die „Spacek-Paglia-Band“. Mit ihrer kräftig tiefen Stimme als Markenzeichen begeisterte Agathe Paglia. Das Publikum auf den vollbesetzen Rängen überzeugte sie jedenfalls vollends.