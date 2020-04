von Albert Bantle

Traurige Nachrichten aus dem Pflegehaus in Niedereschach: Dort sind drei Bewohner über die Ostertage verstorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Das vermeldet Michael Stöffelmaier, Vorsitzender des Caritasverbands des Schwarzwald-Baar-Kreises am Mittwoch. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 90-jährige Frau, einem 79-Jährigen und einem 82 Jahre alten Mann. Die 90-Jährige verstarb genau an ihrem 90. Geburtstag. Bei allen drei Bewohnern waren Vorerkrankungen bekannt. Einer der Infizierten starb im Krankenhaus, die anderen beiden verstarben im Heim.

Eine Bewohnerin sei aus dem Krankenhaus wieder zurück ins Pflegehaus verlegt worden, so Stöffelmaier.

Auch positive Nachrichten

Neben der traurigen Meldung gibt es laut Stöffelmaier auch Positives zu vermelden: Inzwischen steht genügend Schutzmaterial zur Verfügung, die ersten Bewohner sind wieder genesen und der ohnehin durch die Caritas verstärkte Personalstand ist – nachdem zwischenzeitlich vier Mitarbeiter nach überstandener Erkrankung wieder gesund und zurück im Dienst sind – im Pflegehaus sehr gut.

Niedereschach Eine Geldspende, Basteleien und viele Süßigkeiten: Das Niedereschacher Pflegehaus wird zu Ostern reich beschenkt Das könnte Sie auch interessieren

Dies sei vor allem deshalb von großer Bedeutung, da man sich so intensiv um die Bewohner kümmern kann, die seit fast zwei Wochen unter Zimmerquarantäne stehen. Diese zeigen sich dankbar darüber, dass ihnen das engagierte Personal durch Gespräche und Einzelbetreuung auf den Zimmern doch etwas Abwechslung bietet.

Bewohner dankbar über Gespräche

Dankbar seien die Bewohner auch für viele Telefonate von Verwandten, Freunden und Bekannten, die so Kontakt halten und mithelfen, um die einsamen Stunden auf den Zimmern zu verkürzen.

Die 91-jährige Bewohnerin des Pflegehauses freut sich vom Zimmer im zweiten Stockwerk des Pflegehauses aus, in Kontakt mit Spaziergänger treten zu können. | Bild: Albert Bantle

Auch durch das geschlossene Fenster im Untergeschoss halten manche Bewohner Kontakt zu ihrem persönlichen Umfeld. Nicht selten geht im zweiten Stock des Pflegehauses das Fenster auf und Bewohner unterhalten sich, mit großem Abstand versteht sich, mit vorbeilaufenden Bekannten und Spaziergängern, so wie die auf unserem Bild zu sehende Bewohnerin, die sich freute, von ihrem Zimmer aus mit unserem Mitarbeiter einige Worte wechseln zu können.

Dabei bestätigte die Bewohnerin, dass sie auf ihrem Zimmer wirklich liebevoll und gut umsorgt werde. Sie komme mit der Situation gut zurecht, wenngleich ihr die täglichen Spaziergänge doch sehr fehlten. In einem Anflug von Humor lachte sie und meinte: „Der Rollator ist sauer und hat mit mir geschimpft, weil ich so faul geworden bin“.

Niedereschach Das macht Mut in der Krise: Viele packen an bei Mundschutzaktion Das könnte Sie auch interessieren

Team fühlt sich gut betreut

Gut betreut fühlt sich das gesamte Pflegehausteam vom Gesundheitsamt des Landratsamtes. Am Dienstag gab es nochmals einen intensiven Austausch mit dem Gesundheitsamt. Zwischenzeitlich sind alle Bewohner getestet: 15 sind oder waren infiziert. Die Bewohner werden weiterhin auf ihren Zimmern betreut. Zusätzliches Personal wird eingesetzt, um die Einzelbetreuung umsetzen zu können. Schutzausrüstung ist inzwischen ausreichend vorhanden. Diese war zwar bisher immer knapp bemessen, inzwischen sind aber über verschiedene Kanäle Lieferungen eingetroffen.

Auch ist es so, dass im Haus zwei Teams arbeiten. Ein Team betreut die infizierten Bewohner, das andere Team kümmert sich um die Bewohner, die nicht infiziert sind.