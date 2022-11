von Albert Bantle

Der Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Fischbach, Hans Kaltenbach, ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren. Der in St. Georgen geborene Verstorbene wohnte seit 1956 in Fischbach und hat sich dort bis ins hohe Alter in vielfältiger Weise engagiert.

Allein seine Verdienste um die Narrenzunft Fischbach (NZF) aufzuzählen, die er knapp zwei Jahrzehnte als Zunftmeister überaus erfolgreich führte, wäre seitenfüllend. Dass die NZF heute so gut dasteht, hat sie unter anderem ihrem nun verstorbenen Ehrenzunftmeister zu verdanken.

Er lebte und liebte die Fastnacht und übertrug dies auch auf seine Kinder und Enkelkinder. Wer erinnert sich nicht daran, wie Kaltenbach vor einigen Jahren mit einer eigene Fußgruppe als Opa mit seinen Enkelkindern den Fischbacher Narrenumzug bereicherte und vor Stolz und Freude strahlte. Seine Kinder, Enkel und Urenkelkinder lagen ihm stets besonders am Herzen.

Als Vereins- und Familienmensch hat sich Hans Kaltenbach immer in die Fischbacher Dorfgemeinschaft eingebracht. So war er nicht nur Ehrenzunftmeister, sondern auch Ehrenmitglied des FC Fischbach und des Musikvereins Fischbach sowie förderndes Mitglied des Kirchenchores.

Als früher aktiver Fußballer war er zudem auch Mitglied des legendären Mähtrupps der Alten Herren und half in mühevoller Handarbeit, die Sportanlage zu pflegen. In Fischbach wird man Kaltenbach stets ein ehrendes Andenken bewahren. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung auf dem Friedhof findet am Mittwoch, den 9. November, um 15 Uhr in der Fischbacher Mauritiuskirche statt.