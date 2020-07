Niedereschach vor 2 Stunden

Trachtenkapelle findet unter freiem Himmel zu Spielfreude und Kameradschaft zurück

Die Kappeler Musiker stoßen auf dem Parkplatz zwischen den FC-Sportplätzen nicht nur ins Horn, sondern mit einem Bier auch an. Das bedeutet Lebensqualität – wie für so viele leidenschaftliche Hobbymusiker in der Region.