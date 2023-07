Mächtig was los war beim Fest zum 50-jährigen Bestehen dess Tennisclubs Niedereschach (TCN), das auf der Clubanlage des Tennisclubs gebührend gefeiert wurde. Zur Live-Musik mit der Band The Soulmachine wurden kulinarische Köstlichkeiten geboten; eine Weinlaube mit Cocktailbar, eine Hüpfburg für Kinder, ein Eiswagen und vieles mehr ließen keine Wünsche offen. Unterstützt wurde der TCN bei der Jubiläumsfeier von der Deifelzunft, die die Bewirtung übernahm, dem Sportverein Niedereschach, der sein Festzelt zur Verfügung stellte, und der Feuerwehr die ihre Hüpfburg für die Kinder aufgestellt hatte. „Gemeinsam geht es einfach besser“, lobte der Vorsitzende Christoph Blessing in seiner Ansprache dieses Zusammenspiel und dankte herzlich für diese Unterstützung. Zudem freute sich Blessing bei der Begrüßung über die Anwesenheit der Ehrenmitglieder Uschi Nerlinger, Hannes Bürner, Franz Echle und Klaus Müller, zahlreicher früherer Vorstandsmitglieder, aktiver und passiver Mitglieder sowie Bürgermeister Martin Ragg und dessen Stellvertreterin und Gemeinderätin Regina Rist.

Ragg überreichte nicht nur ein Geldpräsent der Gemeinde zum Jubiläum, sondern war auch voll des Lobes für den Tennisclub, der sich nicht nur um das Sportliche, die Jugendarbeit sowie die Tennisanlage vorbildlich kümmere, sondern sich in großartiger Weise für die ganze Dorfgemeinschaft engagiere und einbringe. So auch in dieser Woche beim bevorstehenden Eschach-Festival oder beim Kinderferienprogramm.

Christoph Blessing ging in seiner Festansprache ausführlich auf das Gründerjahr 1973 ein. Bei den Herren führte Ilie Nastase die Weltrangliste im Tennis an und erst zwei Jahre später wurde die Weltrangliste der Damen eingeführt. Und das Wichtigste: der TC Niedereschach wurde als Verein gegründet mit Bernd Hezel als erstem Vorsitzendem. „Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft“.

Dieses Zitat von Odo Marquardt, das Blessing nach dessen Worten auch persönlich und im privaten und beruflichen Leben begleitet, sei auch für den TCN zutreffend. „Wir dürfen nicht vergessen, was in den letzten 50 Jahren geschehen ist, wie viel Gründergeist, Leidenschaft und Arbeit in den Verein und das Vereinsleben gesteckt wurde“, fasste Blessing zusammen. Ohne diese Verdienste und ohne dieses Engagement könnte man nicht das 50-Jährige feiern und es gäbe wohl auch keinen TCN mehr, betonte Blessing, verbunden mit Dank an alle, die sich für den Verein in diesen 50 Jahren, egal in welcher Funktion, engagiert haben.

Derartiges Ehrenamt sei eine wichtige Säule der Gesellschaft und trage maßgeblich zum Zusammenhalt bei. Der TCN komme seiner gesellschaftlichen Verpflichtung und Aufgabe als Sportverein nach, bringe Jung und Alt zusammen und verbinde Sport und Geselligkeit miteinander. Anhand zahlreicher Beispiele, angefangen bei der Jugendarbeit bis hin zu den aktuellen sportlichen Erfolgen, untermauerte Blessing diese Aussage.